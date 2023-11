DoveVivo si chiamerà Joivy e sarà più europeo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si chiama Joivy ed è il nuovo brand che riunisce il Gruppo del residenziale composto da DoveVivo, Altido e Chez Nestor. Soprattutto, Joivy punta a essere la prima piattaforma nel panorama europeo a combinare soluzioni residenziali per il long e short term con una vasta gamma di servizi per proprietari e investitori che vanno dalla gestione completa degli asset, ai servizi di design&build, al supporto per gli investimenti immobiliari.

La nuova piattaforma – che Il Sole 24Ore illustra in anteprima europea – raccoglie l’esperienza di società leader nei segmenti del coliving, dell’affitto a breve termine e degli studentati e combina le esperienze acquisite, le risorse disponibili e i piani di sviluppo, dando vita ad una realtà unica nel mercato residenziale europeo. Joivy, infatti, è capace, da un lato di offrire un’ampia gamma di servizi consulenziali e gestionali ai proprietari immobiliari o a chi vorrebbe diventarlo e, dall’altro, una vasta gamma di soluzioni flessibili a chi cerca un alloggio sia di breve che medio-lunga durata.

«È il compimento di un percorso avviato in questi anni – ha detto Valerio Fonseca, ceo e co-founder di DoveVivo – di passare dal coliving alla locazione living a tutto tondo, di breve, medio e lungo periodo e su scala internazionale, da uno a sei Paesi grazie alle M&A con acquisizione di soggetti quali Chez Nestor e Altido. P er questo, il lancio di Joivy rappresenta un momento di svolta dopo 15 anni di sviluppo, presentandoci finalmente come un unico Gruppo a livello internazionale per chiunque operi o voglia investire nel living».

A proprietari e investitori, ha proseguito Fonseca «offriamo una gestione completa ed efficace dell’asset per ottimizzarne i ritorni ed il valore patrimoniale. Joivy gestisce con efficacia sia singoli appartamenti che interi edifici e progetti di rigenerazione urbana. Con il servizio di design & build il Gruppo supporta la progettazione, il rinnovo e l’arredo delle proprietà per alzare i rendimenti e il valore degli asset nel medio e lungo termine.

A chi cerca alloggio, invece, Joivy permette di accedere in maniera semplice a un’offerta ampia di soluzioni abitative - coliving, microliving, student housing, short term stay, multifamily - capaci di rispondere a diverse necessità in termini di tempo e stile di vita e, allo stesso tempo, offre i vantaggi di una community internazionale e numerosi servizi accessori (come coworking, eventi, ecc).