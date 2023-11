Downing Street, rimpasto a sorpresa: l’ex premier Cameron nuovo ministro Esteri

Il rimpasto sembra anche segnalare la volontà del premier di puntare su persone affidabili, con una comprovata esperienza e sulle quali può contare in un momento molto difficile sia sul fronte interno che su quello internazionale.

Esce quindi di scena l’imprevedibile Suella Braverman, la ministra degli Interni al centro delle polemiche nelle ultime settimane per le sue dichiarazioni provocatorie, che è stata licenziata in tronco. La Braverman, esponente dell’ala più a destra del partito conservatore, voleva vietare ogni manifestazione organizzata dal fronte pro-palestinese, che aveva definito «estremisti dell’odio». Quando la polizia ha detto che non c’erano motivazioni legali per proibire una manifestazione di protesta contro la guerra, la Braverman aveva criticato la polizia accusandola di favoritismo verso i manifestanti pro-palestinesi scrivendo un articolo senza moderare i toni come Downing Street le aveva chiesto.

La sua posizione, già precaria, è diventata insostenibile durante il fine settimana, quando la più grande manifestazione finora organizzata contro l’invasione di Gaza è stata pacifica, con centinaia di migliaia di persone che hanno sfilato nel centro di Londra e delle altre grandi cittá britanniche per chiedere un cessate il fuoco e aiuti umanitari.

Le uniche violenze, risultate in un centinaio di arresti, sono state provocate da estremisti di destra, simpatizzanti della English Defense League che hanno gridato alla polizia “non siete abbastanza inglesi”. L’opposizione laburista ha accusato la Braverman di avere incoraggiato gli estremisti a scendere in piazza con le sue accuse senza precedenti alla polizia.

Sono state solo le ultime in una serie di uscite provocatorie della Braverman, che ha definito i senzatetto “persone che hanno fatto una scelta di vita” e ha descritto l’arrivo delle barche di migranti che attraversano la Manica “un’invasione”. Sunak, che fino a venerdì aveva insistito di avere “piena fiducia” nella ministra dell’Interno, ha deciso durante il fine settimana di voltare pagina.