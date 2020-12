Nuovo Dpcm, coprifuoco alle 22 e ristoranti chiusi la sera anche a Natale e Capodanno Le nuove restrizioni potrebbero durare fino al 15 gennaio. Ma questo dipenderà da quanto saremo in grado di tenere sotto controllo i contagi durante le vacanze di Natale. Il piano vaccini è pronto, ma sarà operativo a fine gennaio

Il coprifuoco resta alle ore 22 anche a Natale e Capodanno, con bar e ristoranti che chiuderanno alle 18 in tutta Italia, visto che entro le festività tutte regioni dovrebbero entrare in fascia gialla. Il sistema a zone con tre colori resta in vigore. È quanto sta emergendo da parte del governo nell'incontro in videoconferenza tra il ministro Francesco Boccia e le Regioni. Le nuove restrizioni potrebbero durare fino al 15 gennaio. Ma questo dipenderà da quanto saremo in grado di tenere sotto controllo i contagi durante le vacanze di Natale. Il premier Giuseppe Conte e il ministro della Salute Roberto Speranza, con il ministro Federico D'Incà, incontreranno alle 15 poi i capigruppo di maggioranza per fare il punto sul Dpcm. La bozza sarà inviata il 2 dicembre alle Regioni per un'ultima valutazione. Il provvedimento dovrà essere firmato infatti il 3 dicembre (data di scadenza dell’attuale Dpcm) ed entrare in vigore il 4.

Speranza a Regioni: no ad accelerare l'allentamento

Dalla Conferenza delle regioni lunedì era arrivato l'invito al governo a considerare il divieto di assembramento quale “principio cardine” sul quale incentrare il nuovo Dpcm, nonché ad autorizzare gli spostamenti interregionali tra zone gialle. Ma il governo - presente anche con il ministro della Salute Roberto Speranza - non ha mostrato alcuna volontà di concedere allentamenti nel periodo delle festività: serve «mantenere rigore e prudenza per non vanificare i primi risultati che stiamo vedendo» ha detto Speranza, a quanto si apprende, nel corso dell'incontro con le Regioni.

Divieto di spostamento tra regioni gialle

L'intenzione del governo è quella di vietare gli spostamenti tra regioni dal 19 o 20 dicembre fino alla Befana. Respinto al mittente per ora anche il pressing delle regioni alpine, e poi anche dall'Abruzzo, di tenere aperti gli impianti sciistici per gli ospiti degli alberghi e per i possessori di seconde case. Le Messe di Natale si svolgeranno «nella piena osservanza delle norme» ha assicurato mons. Mario Meini, pro-presidente Cei. E perciò saranno anticipate a prima della mezzanotte, per rispettare il coprifuoco alle 22.

Scuole riaperte dopo l’Epifania

Altro tema caldo è quello della scuola, la cui riapertura al 100% ci sarà solo dopo l'Epifania. Il prossimo Dpcm potrebbe contenere una misura, proposta proprio dal ministero dell'Istruzione, che affida ai prefetti il compito di coordinare, nei rispettivi territori, l'organizzazione del sistema del trasporto legato all'attività scolastica.

Pronto piano vaccini, operativo per fine gennaio



Quanto al piano vaccinale, è pronto, ma diventerà operativo quando i vaccini avranno le autorizzazioni di immissione in commercio: lo avrebbe detto il commissario Domenico Arcuri in videoconferenza con le Regioni. La previsione è che le autorizzazioni possano arrivare per la fine di gennaio. Per i vaccini della Pfizer che dovranno essere conservati a -75 gradi ci saranno 300 posti di distribuzione, avrebbe ancora detto Arcuri