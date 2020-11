Dpcm, Viminale: possibile la chiusura di piazze tutto il giorno, sì agli spostamenti dei volontari La circolare spiega che occorre sempre far uso dell’autocertificazione per indicare le cause giustificative dello spostamento sia per le limitazioni in orari specifici delle aree gialle, sia per quelle più stringenti delle zone rosse e arancioni di Nicoletta Cottone

Giornata di chiarimenti sulle disposizioni retrittive per arginare il contagio da coronavirus varate dal dpcm 3 novembre 2020. Dopo le Faq del Governo, anche il Viminale ha pubblicato una circolare operativa sul regime differenziato vigente nelle tre aree (gialla, arancione e rossa) corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per ciascuno dei quali sono state stabilite misure progressivamente più restrittive.L’attività di controllo, spiega la circolare, «sarà modulata in relazione ai diversificati livelli di rischio».

La circolare del ministero dell'Interno del 7 novembre Visualizza

La circolare, firmata dal capo di gabinetto del Viminale, il prefetto Bruno Frattasi, spiega che occorre sempre far uso dell’autocertificazione per indicare le cause giustificative dello spostamento, sia per chi si trova nell’area gialla e ha limitazioni in specifiche fasce orarie, sia per chi vive nelle zone rosse e arancioni ed è soggetto a restrizioni della mobilità pià stringenti. La circolare invita i prefetti alla puntualità e alla scrupolosità nell’azione, ricordando come l’attività di monitoraggio assegnata ai prefetti in questa particolare fase pandemica, «rivesta una fondamentale importanza per il complessivo rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio».

AREA GIALLA

Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, province autonome di Bolzano e Trento, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto



Divieto di spostamenti

Generale divieto di spostamenti dalle ore 22 alle 5, fatta eccezione per la sussistenza di cause eccettuative, relativamente alle quali la disposizione in commento elenca quelle motivate da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero determinate da motivi di salute. Al cittadino l’onere di dimostrare la sussistenza delle situazioni che consentono gli spostamenti sul modulo predisposto per l’autodichiarazione in dotazione agli operatori delle Forze di polizia. C’è una “forte raccomandazione” a tutte le persone fisiche, per la restante parte della giornata, a non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motive di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. Essendo una raccomandazione non serve l’autodichiarazione e non sono possibili sanzioni.

Sì agli spostamenti dei volontari

Fra gli spostamenti dopo le 22 e fino alle 5 sono autorizzati si ritiene utile precisare che devono ritenersi consentiti anche quelli legati ad attività assistenziali svolte, nell'ambito di un'associazione di volontariato, anche in convenzione con enti locali, in favore di persone in condizione di bisogno o di svantaggio. Lo spostamento andrà segnalato nel modulo come espletamento del servizio di volontariato sociale.

Chiusura di strade o piazze nei centri urbani anche per l’intera giornata

La circolare ricorda che il dpcm autorizza la chiusura di strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, ora estesa all’intero arco della giornata o a specifiche fasce orarie non predeterminate. Resta la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.