Ultima arrivata tra le auto elettriche economiche, la DR 1.0 allarga l'offerta del marchio molisano con una compatta a zero emissioni lunga appena 3,20 metri. Basata sulla cinese Chery eQ1, la DR 1.0 è spinta da un motore sincrono a magneti permanenti da 45 kW (61 cavalli) con una coppia massima di 150 Nm scaricata sulla trazione posteriore ed una velocità massima di 120 km. Il pacco batterie al litio-ferro-fosfato, ha una capacità di 31 kWh (con garanzia di 8 anni) in grado di assicurare un'autonomia di 294 chilometri nel ciclo urbano e 210 km in quello misto, con possibilità di aggiungere chilometri grazie alla modalità extended range. Le dimensioni della DR 1.0 sono pari ad una lunghezza di 3,20 metri, una larghezza di 1.67 m, un'altezza di 1.59 m e un passo è di appena 2.150 mm. Contenuto anche il peso grazie al telaio in alluminio ultraleggero con traverse anticollisione ad alta resistenza, carrozzeria in materiale composito per un peso complessivo di circa 1.050 kg. Come da tradizione la dotazione è completa. Sull DR 1.0 elettrica non mancano climatizzatore, schermo touchscreen da 9,7 pollici con infotainment dotato dei protocolli Android Auto ed Apple CarPlay, ricarica wireless, sistema keyless per l’apertura senza chiavi, sensori di parcheggio posteriori e retrocamera.



