DR 3, lunghezza 4.17 metri

La DR 3 è un suv compatto sportivo dall'aspetto di un coupé. Caratteristica accentuata anche dai cerchi in lega di serie che oltre a conferirle sportività garantiscono maggiore stabilità e comfort di guida. Il posteriore dell'auto ha un aspetto grintoso grazie anche allo skid plate in colorazione silver che garantisce una maggiore sicurezza in condizioni di off-road. Lo spoiler posteriore assicura maggiore stabilità riducendo la resistenza dell'aria. I gruppi ottici hanno un design contemporaneo e sono dotati di eleganti lampade a Led per le luci diurne e di posizione. DR 3 è disponibile con motorizzazioni benzina e bi-fuel a Gpl

