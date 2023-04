Baule da 420 litri e lunghezza pari a 4.17 metri per Dr 3.0. Il suv compatto del marchio di Macchia d’Isernia, sostituisce la precedente DR 3. Pur continuando a conservare la sua inconfondibile linea di piccolo coupè, la Dr 3.0 si contraddistingue soprattutto per il nuovo frontale, in cui spicca una calandra più importante rispetto al modello precedente, in perfetta sintonia con il family feeling della gamma del marchio italiano ma dal dna cinese. Novità sono anche i fari Led anteriori affusolati e slanciati e al posteriore, come le barre sul tetto. In perfetta filosofia Dr, la 3.0 è un'auto full optional di serie, anche sul fronte delle dotazioni di sicurezza attiva e passiva. Nel dettaglio la versione selezionata è la Dr 3.0, lunga 417 cm, larga 176 cm, alta 157 cm con un bagagliaio da 420 litri a 790 litri. Nella versione DR 3.0 è spinta dal motore a benzina di 1.498 cc (Euro 6d) capace di erogare una potenza massima di 86 kW/116 cavalli ed una coppia massima di 135 Nm a 4.700 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 50 litri. Le emissioni di CO2 sono di 173 g/km. La velocità massima raggiungibile è di 175 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.290 kg.

