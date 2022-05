Dr 5.0 incentivi auto 2022

Incentivi auto 2022 pari a 2000 euro in caso di rottamazione per la Dr 5.0, grazie ai 131 grammi per chilometro di anidride carbonica emessi dalla versione a Gpl Dr 5.0 Turbo Dct benzina/Gpl. L’Urban suv di Dr Automobiles si presenta con un design nel quale spicca il frontale con la grande griglia a sbalzo rispetto al cofano, le bocche laterali che ospitano i Drl a Led e lo skid plate silver con tre prese di areazione. I fanali posteriori con modellazione poligonale e design tridimensionale, i cerchi in lega da 18” e il doppio tubo di scarico integrato nello skid plate posteriore contribuiscono a conferire alla vettura un look sportivo. Internamente nella grande plancia dalle linee pulite ed essenziali spicca il display touch da 9” attraverso il quale si gestisce il sistema infotainment di ultima generazione con compatibile con i sistemi Apple CarPlay e Android Mirroring Screen. Il quadro strumenti Lcd da 7” prevede la possibilità di scegliere tra tre temi/cromie (Dynamic, Fantasy, Passionate). In perfetta filosofia Dr l'unico allestimento disponibile sia benzina che bifuel benzina/Gpl, anche in versione turbo con cambio automatico, è full optional di serie e lascia al cliente la sola scelta del colore. Nel dettaglio la Dr 5.0 Turbo Dct benzina/Gpl è lunga 432 cm, larga 183 cm, alta 167 cm con un bagagliaio da 340 a 1.100 litri. Nella versione Dr 5.0 Turbo Dct benzina/Gpl costa 22.900 euro incentivi esclusi con motore a Gpl di 1.498 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 84 kW/114 cavalli ed una coppia massima di 132 Nm a 4.800 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 44 litri. Le emissioni di CO2 sono di 131 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 11,0 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 175 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.360 kg.

