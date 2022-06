DR Automobiles amplia l’offerta con due nuovi marchi Sportequipe e Ickx

Ascolta la versione audio dell'articolo

DR Automobiles che "assembla" in Italia autovetture fortemente imparentate con modelli cinesi, ha fatto debuttare al MiMo 2022 due brand destinati al mercato europeo a cui si è aggiunto il restyling dei modelli già noti DR e EVO. I marchi inediti sono Sportequipe e Ickx, che andranno ad inserirsi in settori specifici oltre a disporre di una rete vendita dedicata. Il marchio Sportequipe parte da subito con cinque vetture a prezzi compresi tra 30.000 e 40.000 euro circa. Tutte le vetture si distinguono per uno stile sportiveggiante e propongono una una gamma di modelli che si inseriscono in settori di mercato strategici ad alto valore aggiuntivo.

Una citycar elettrica con un range extender in arrivo

La Sportequipe 1 è una city car elettrica da 3,2 metri e 1.050 kg con una potenza di 61 cv e 250 km di autonomia e offerta con batterie da 31 kWh, dotata di sospensioni indipendenti. La velocità massima è limitata a 120 kmh, mentre i 50 kmh da fermo vengono raggiunti in 5 secondi. La ricarica può essere effettuata con sistemi rapidi a 50 kW in 30 minuti circa o con quelli a corrente alternata a 6 kW in circa 5 ore. DR Automobiles ha in programma un range extender senza però fornire al momento ulteriori informazioni dell'utile sistema al riguardo.

Sportequipe 5 e 6 due suv sportiveggianti

La Sportequipe 5 è una sport utility compatta da 4,32 metri disponibile nelle varianti benzina di 1.500 cc turbo da 154 cv, 1.600 cc turbo da 200 cv e 2.000 cc turbo da 260 cv con cambio CVT e una variante a GPL. La Sportequipe 6, poi, è un suv lungo 4,5 metri equipaggiabile con gli stessi motori della 5 ai quali si aggiunge la variante Thermohybrid a Gpl 260 cv, ma con cambio automatico doppia frizione a sette marce. La dotazione di serie include il tetto panoramico.

La dotazione di serie del Sportequipe 7

In aggiunta è previsto il doppio display da 12 e 12,3 pollici, le porte con rivestimento soft touch, le telecamere a 360 gradi e i cerchi da 20 pollici. La Sportequipe 7 non è soltanto il suv più grande e lussuosa del brand ed è proposta con gli stessi motori della 6 abinati a un cambio automatico doppia frizione sei marce. Quanto alle dimensioni, la vettura è lunga 4,7 metri e all'interno ha di serie un esclusivo terzo display da 8 pollici per la gestione del climatizzatore.

Ecco il pick-up K a doppia cabina e cinque posti

Sportequipe propone, infine, anche il pick-up K, lungo 5,32 metri e dotato di doppia cabina cinque posti e di un 2.000 ccdiesel da 136 cv con cambio manuale, le marce ridotte e la trazione integrale inseribile. Capace di trainare fino a 2.000 kg, il pickup K è equipaggiato con un cassone da 1,5 metri di lunghezza ed è in grado di superare pendenze del 30%. Il modello adotta all’interno uno schermo verticale da 10,4 pollici destinato all'infotainment di bordo.