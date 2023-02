Dr automobiles: debutta l'elettrica low cost 1.0 EV da 294 km di autonomia

Ascolta la versione audio dell'articolo

È la “urban revolution”. Questo in soprannome attribuito al nuovo modello elettrico della Dr, marchio automobilistico molisano che importa e parzialmente modifica auto di nazionalità cinese.

Alla base della Dr 1.0 EV c'è infatti una vettura di origine cinese, la Chery eQ1 conosciuta anche come Small Ant lanciata nel 2017 e che nel tempo ha subito un'evoluzione.

Caratteristiche: una city car elettrica da 294 km di autonomia

Dr 1.0 EV accoglie a bordo fino a quattro passeggeri ma vanta una lunghezza davvero ridotta, soli 3,2 metri. Le dimensioni sono davvero contenute; infatti è larga 1.670 mm e alta 1.590 mm. Il passo è di appena 2.150 mm Il telaio in alluminio ultraleggero con traverse anticollisione ad alta resistenza è rivestito da un body in materiale composito per un peso complessivo di circa 1.050 kg.

Il pacco batterie sfrutta la tecnologia ternaria di ultimissima generazione (litio-ferro-fosfato) e ha una capacità di 31 kWh (con garanzia di 8 anni). Questa alimenta un motore sincrono a magneti permanenti in grado di erogare una potenza di 45 kW (61 cv) con una coppia massima di 150 Nm ed una velocità massima di 120 km. Questa è in grado di coprire lo 0-100 km/h in 5 secondi. La trazione, come in numerose auto elettriche, è posteriore.

L'autonomia è di 294 km nel ciclo urbano mentre cala a 210 km in quello misto, con possibilità di extended range in caso di necessità.