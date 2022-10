Dr Automobiles: il nuovo suv Sportequipe 8 ibrido ricaricabile al Salone di Parigi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Al Salone di Parigi il costruttore italiano Dr Automobiles guidato da Massimo di Risio cala le carte e presenta il top di gamma Sportequipe ibrido alla spina, un suv sette posti agli ioni di litio e ricaricabile con un massimo di 100 chilometri di autonomia.

Nuove carte per alimentare il successo Dr Automobiles

La crescita del marchio italiano rappresenta una case history interessante nata nel 2006 e che dopo 6 anni ha rischiato il fallimento, ma grazie alle abilità imprenditoriali l'azienda è stata risanata e a fine 2022 potrebbe raggiungere i 400 milioni di euro di fatturato.

Il segreto sta in due fattori: in primo luogo, nella disponibilità delle auto da consegnare (tra i 20 e i 40 giorni di attesa) grazie alla stretta collaborazione con i costruttori cinesi (Chery e Jac Motor), per cui le auto vengono importate dalla Cina e adattare nell'estetica e nei contenuti per il mercato europeo. In secondo luogo, il prezzo. Infatti, i modelli Dr sono tra i più economici del mercato offrendo anche una motorizzazioni a Gpl su tutti i modelli in vendita, grazie alla collaborazione con Brc.

Sportequipe 8: estetica ed equipaggiamenti

Il suv sette posti ha una linea molto europea e il design è caratterizzato soprattutto dall'ampia calandra anteriore. Le dimensioni sono generose e il costruttore al momento ha dichiarato solo la lunghezza di 4,72 metri.

Nel posteriore il lettering ricorda molto quello dei modelli inglesi Land Rover. E, anche negli interni, si ritrova un accenno allo stile British soprattutto nel volante.