Dr Christian Thompson (1978), primo australiano aborigeno ad essere ammesso ad Oxford. Da Michael Reid, unica galleria che oltre a Sydney ha una sede in Europa a Berlino propone le sue opere sul sito con i relativi prezzi.

Berceuse, 2017 Installation view, Christian Thompson: Ritual Intimacy, Monash University Museum of Art, Melbourne, 2017. Photo: Andrew Curtis.

Courtesy of the artist and Michael Reid Sydney + Berlin .