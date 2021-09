Dr F35 Gpl

Spiccata personalità e design sportivo per il suv Dr F35. La vettura si presenta con linee aerodinamiche che, grazie anche all'isolamento acustico dell'abitacolo ottenuto tramite il cospicuo utilizzo di materiali ad alta tecnologia che isolano le principali fonti di rumore, consentono di ottenere all’interno dell’abitacolo un comfort e una silenziosità particolarmente elevati. Il crossover ha un passo generoso (2.670 mm) a vantaggio dello spazio per i passeggeri, mentre il bagagliaio con il divano in posizione è di 414 litri. Anche la F35, come le altre Dr, è disponibile con un solo allestimento all inclusive di serie. Oltre che con trasmissione manuale a sei rapporti, F35 è disponibile anche in versione con cambio automatico. L’alimentazione bifuel benzina-Gpl è ordinabile per entrambe le versioni. Nello specifico la F35 At Benzina/Gpl è lunga 443 cm, larga 184 cm, alta 167 cm con un bagagliaio da 414 a 1.100 litri. Nella versione F35 At Benzina/Gpl costa 26.900 euro con motore a Gpl di 1.498 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 110 kW/149 cavalli ed una coppia massima di 195 Nm a 3.600 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 62 litri. Le emissioni di CO2 sono di 123 g/km. La velocità massima raggiungibile è di 190 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.505 kg.

Per saperne di più clicca sul listino