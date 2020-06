Dr F35, il nuovo suv è anche a Gpl Stile aeronautico e dotazione full optional per il nuovo Dr F35 di Simonluca Pini

Dr F35 continua il rinnovamento della gamma del brand molisano. Il nuovo suv, al debutto dopo il modello 5.0, apre un nuovo corso stilistico ispirato al mondo dell'aeronautica e caratterizzato dalla grande attenzione all'aerodinamica con un Cx di soli 0,34. Come tradizione la Dr F35 è caratterizzata dall'ottimo rapporto qualità/prezzo, il listino parte da 24mila euro, anche se il suv molisano paga la mancanza di immagine di marca rispetto concorrenti più blasonati e l'assenza di Adas ormai diventati una presenza costante sul mercato.

Dr F35, dimensioni e interni

Le dimensioni del nuovo Dr F35 anticipano un ampio spazio a bordo, grazie alla lunghezza 4.47 metri e a un passo di 2.67 m. Gli interni sono caratterizzati dallo schermo touchscreen da 9” a centro plancia, da cui gestire il sistema infotainment con connettività smartphone (Apple CarPlay ed Android mirror screen). Il quadro strumenti, Lcd da 7 pollici, prevede la possibilità di scegliere tra tre temi/cromie (Dynamic, Fantasy, Passionate). Accensione e spegnimento del motore con il tasto Start/Stop, keyless, 4 telecamere con visione a 360° (solo sull'automatica), park assist con 8 sensori di parcheggio e telecamera posteriore, interni in ecopelle, sedili anteriori riscaldabili (solo sull'automatica), clima e tetto panoramico, con apertura parziale di 92 cm, completano la dotazione di serie.

Dr F35 Gpl

La DR F35 è spinta da un 1.5 turbo benzina a trazione anteriore da 156 cavalli, con una coppia massima di 230 Nm /1.750-4.000 rpm, mentre la trasmissione può essere manuale o automatica con doppia frizione a secco a 6 rapporti. Il cambio automatico prevede lo switch tra modalità Sport ed Eco, oltre alla modalità sequenziale. A questa motorizzazione si aggiunge la versione a Gpl, caratterizzata da bassi consumi e costi di esercizio ridotti.

Dr F35, prezzo

Il prezzo di listino della nuova Dr F35 parte da circa euro per la versione manuale, mentre il cambio automatico porta la cifra a quasi 26mila euro. In entrambi i casi è disponibile l'alimentazione bimodale benzina/GPL con 1.000 euro in più. La dotazione di serie comprende anche l'Hill Holder Control e l'Hill Descent Control, che consentono di affrontare senza problemi ripartenze in salita e discese con un'elevata pendenza, anche con l'ausilio del freno si stazionamento elettrico. Completano il quadro i 6 airbag di cui 2 frontali anteriori, 2 laterali anteriori, 2 a tendina (solo sull'automatica). Tra gli accessori i cerchi in lega da 20 pollici.