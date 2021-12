DR, la gamma, i modelli e le motorizzazioni. Tutto quello che c'è da sapere

Ascolta la versione audio dell'articolo

DR Automobiles. Il brand fondato dall'imprenditore Massimo di Risio si prepara a chiudere il 2021 con oltre 8 mila immatricolazioni, con l'obiettivo per il 2022 è di superare le 12 mila unità, che si traducono in una crescita a tre cifre rispetto al 2020. Se la tecnologia, i powetrain e la componentistica arrivano per lo più dalla Cina, grazie alla collaborazione con Chery per Dr e Jac per i modelli a marchio Evo, a Macchia d'Isernia si trova il cuore della società.

Dr, la gamma

Punto di forza della gamma Dr e Evo è l'offerta di otto suv abbinati ad una lunga lista di motorizzazioni tra cui benzina/Gpl e anche 100% elettrica. Nel dettaglio la gamma Dr vede la presenza del suv compatto Dr3, lungo poco meno di 4.20 metri e derivato dalla cinese Chery Tiggo 3x, abbinato alla motorizzazione 1.5 benzina 106 cv e 1.5 bifuel con potenza analoga. Salendo di dimensioni, a 4.32 metri, si posiziona la Dr 4.0 derivata dalla Chery Tiggo 4. Sul fronte motorizzazioni solo a benzina o anche a Gpl: il 1.5 aspirato da 116 cv e 114 a Gpl abbinato al cambio manuale, oppure il 1.5 turbo da 154 cv (150 cv a gas) con la trasmissione automatica. Al vertice della gamma la Dr F35, derivata dalla Chery Tiggo 7, deve al centro stile italiano il frontale aggressivo. La motorizzazione, quattro cilindri, è un 1.5 turbo a benzina o bi-fuel Gpl.

Evo, la gamma

Passando al brand Evo, si parte dalla 3 disponibile anche in versione elettrica e derivata dalla Jac iEV7S. Oltre alla Electric con 300 km di autonomia, è disponibile la versione termica 1.5 benzina e bifuel gpl. La Evo 4, lunga 4.33 metri, deriva dalla Jac S3 e si aggiorna grazie a particolari come il paraurti diverso. Qui troviamo la motorizzazione 1.6 benzina da 114 cv e bifuel gpl da 106 cv. Chiude l'offerta la Evo 5, sempre di origine cinese e aggiornata in Italia, spinta dal 1.6 benzina da 126 cv o 118 cv se in versione Gpl.

Lo spot

Proprio per raccontare le vetture Dr e Evo, è stato realizzato uno spot nei luoghi più caratteristici del Molise ma soprattutto all'interno dell'headquarter della Dr Automobiles Groupe, Le videocamere sono entrate nel centro ricerca e sviluppo, nel centro stile, nello stabilimento di produzione e negli uffici commerciali, sottolineando l'orgoglio molisano. L'on-air è previsto fino all'Epifania.