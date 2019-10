Dr. Martens verso l’Ipo a Londra. Debutto da oltre un miliardo Lo sbarco previsto tra la fine dell’anno e l’inizio del 2020. Permira ha comprato Dr. Martens nel 2014 per più di 300 milioni di sterline di Carlo Festa

Procede verso il debutto alla City londinese uno dei marchi storici delle calzature, Dr. Martens, oggi di proprietà del fondo internazionale di private equity Permira. Secondo indiscrezioni l’approdo sul listino di Londra potrebbe avvenire tra la fine dell’anno e l’inizio del 2020, condizioni dei mercati e Brexit permettendo.

La valutazione che avrebbe in mente Permira, sarebbe a doppia cifra: oltre le 10 volte il margine operativo lordo, che attualmente si assesta per Dr. Martens attorno agli 85 milioni di sterline con una previsione di 100 milioni di sterline a fine 2020.

La base di confronto sono le società consumer fashion quotate in Europa e negli Stati Uniti. Secondo gli analisti di Dealreporter, i principali termini di paragone a livello europeo sono il gruppo britannico Ted Baker e il tedesco Hugo Boss, che era proprio una controllata della stessa Permira.

Questi gruppi europei quotano a circa 10 volte il margine operativo lordo, mentre alcune conglomerate americane (Wolverine, Vf Corporation e Columbia Sportswear) vantano multipli decisamente più elevati: circa 14 volte il margine operativo lordo.

La quotazione in Borsa sarebbe ormai la strada maestra, anche se il dossier di Dr. Martens resta ancora sul tavolo di qualche gruppo strategico. Non è quindi da escludere una cessione. L’operazione è seguita anche dal team italiano di Permira e in particolare da Fabrizio Carretti, che già ha lavorato su numerose transazioni nel consumer fashion. Al lavoro sono le banche d’affari Goldman Sachs e Baird & Co.