Dr. Martens punta sull’Italia. Segreti e progetti di un’icona che celebra 60 anni

Tutto il mondo sembra affamato di Dr.Martens: l'area americana ha registrato vendite in aumento del 57%, l'Emea, che resta il primo mercato, +48% e l'Apac (Asia-Pacifico) +45%. E il 10 dicembre il marchio ha aperto il suo primo monomarca in Italia, scegliendo Roma e una delle sue più celebri destinazioni dello shopping, via del Corso. «L'Italia è un mercato molto importante per noi, è il quarto al momento. L'amore che c'è nel Paese per la qualità, l'artiginatalità, la bellezza e l'heritage lo rendono un grande mercato, con molto potenziale – prosegue Moretti -. Anche qui, come abbiamo già fatto in Germania e Francia, rileveremo il controllo della nostra rete di vendita, a partire dal prossimo giugno. É il momento giusto per farlo. Prima di fare questo passo abbiamo investito sia nel sito sia nel nostro primo negozio. Roma, e l'iconica via del Corso, sono il luogo perfetto».

Le vetrine del nuovo negozio Dr. Martens in via del Corso a Roma

Aprire uno store, ma in generale investire in un momento così complicato per i consumi, soprattutto per quelli di moda, è una sfida da affrontare con consapevolezza. «Abbiamo imparato molto dal Covid - prosegue il presidente -. Ha fatto da acceleratore per lo sviluppo del nostro ecosistema digitale. Come brand globale siamo stati molto fortunati, perché abbiamo potuto ricevere lezioni dai nostri mercati asiatici: abbiamo imparato a controllare ciò che possiamo controllare». Riconoscere e interpretare lo spirito dei tempi, non subendone i dettami, è un'altra caratteristica delle icone.

Pubblicità storiche dei “Docs”: i Griggs inventarono anche lo slogan “With Bouncing Soles” (con suole “rimbalzanti”)

E si tratta di qualcosa che è da sempre nel dna di Dr. Martens, da quando nel 1959 la famiglia Griggs, produttori di calzature di Wollastone, nel Northamptonshire, comprarono la licenza di quelle innovative scarpe tedesche inventate da Klaus Maertens nel secondo dopoguerra per dare sollievo al suo piede fratturato con una suola che fosse un cuscinetto, e non una rigida lastra di cuoio. I Griggs vi avevano riconosciuto un potenziale, quello di uno stivale confortevole e resistente, che migliorarono dal punto di vista estetico e funzionale - con il sistema Airwair, appunto - per poi proporlo alla Gran Bretagna a partire dal 1 aprile 1960 in veste di scarponcino in cuoio color ciliegia e otto occhielli.

Pete Townshend degli Who

Resistenti e comodi, furono adottati da postini, giardinieri e operai e da lì fu un attimo passare nei guardaroba della controcultura giovanile di quegli anni, colonia anche per i successivi decenni attraverso i punk e i goths degli anni 80, i seguaci del grunge dei 90, le sottoculture nate nei mondi digitali del nuovo millennio. Un patrimonio che Dr. Martens è riuscito a capitalizzare, anche in questo assurdo 2020: «Nei mesi del Covid abbiamo visto che prima la gente era in stato di shock, poi molto affamata di contenuti e dopo ancora era annoiata: dunque era importante tenere vivi i rapporti con le nostre community, offrir loro di essere creativi sui social e sulle nostre piattaforme digitali. Abbiamo imparato molto, ci siamo adattati bene e continuiamo a essere agili, raccogliendo nuove lezioni tutti i giorni», racconta Moretti.

I 1460 vegan disegnati da Marc Jacobs

Più che un adattamento, è stata una vera innovazione in deciso anticipo sui tempi l'aver lanciato la prima linea vegana sin nel 2009, con stivali in pelle sintetica. Quest'anno i 1460 “Vegan” firmati da Marc Jacobs sono andati sold out (si trovano al momento su StockX a circa tre volte il loro prezzo retail) e sono stati premiati come miglior collaborazione ai Peta Awards, organizzati dalla ong impegnata nella difesa dei diritti degli animali: «Vegan è una parte molto importante del nostro brand, che parla sia alla gente che vuole prodotti vegani sia a chi preferisce lo stile che abbiamo dato ai nostri stivali vegani rispetto a quelli in pelle: ogni prodotto vegano, infatti, ha un design leggermente diverso rispetto al suo corrispondente in pelle. Stiamo continuando a sperimentare con nuovi stili, colori e collaborazioni».