Draghi: «Stop allo stato di emergenza dopo il 31 marzo, super green pass via gradualmente»

«È intenzione del governo non prorogare lo stato di emergenza oltre il 31 marzo. Da allora non sarà più in vigore il sistema delle zone colorate». Lo ha detto il premier Mario Draghi, intervenendo al Teatro del Maggio musicale fiorentino, nel corso della sua visita a Firenze. Una notizia accolta da un lungo applauso della platea, costituita da rappresentanti delle istituzioni e da categorie economiche. Il premier ha sottolineato come il miglioramento della situazione epidemiologica offra «margini per rimuovere le restrizioni residue alla vita di cittadini e imprese». Draghi ha ricordato che «il governo è consapevole del fatto che la solidità della ripresa dipende prima di tutto dalla capacità di superare le emergenze del momento».

Stop da aprile a quarantene e mascherine, obiettivo riaprire tutto presto

Con la fine dello stato di emergenza il 31 marzo, quindi da aprile, «le scuole resteranno sempre aperte per tutti: saranno infatti eliminate le quarantene da contatto. Cesserà ovunque l’obbligo delle mascherine all’aperto, e quello delle mascherine Ffp2 in classe», ha detto il presidente del Consiglio. «Il nostro obiettivo - ha spiegato - è riaprire del tutto, al più presto».

Gradualmente fine del green pass rafforzato

«Metteremo gradualmente fine all'obbligo di utilizzo del certificato verde rafforzato, a partire dalle attività all'aperto – tra cui fiere, sport, feste e spettacoli», ha precisato il presidente del Consiglio.

Preoccupa il prezzo dell’energia, aumentiamo la produzione di gas

«La principale preoccupazione - ha ricordato Draghi - è l’aumento del prezzo dell’energia. Il Governo è intervenuto più volte per aiutare imprese e famiglie - soprattutto le più povere - e per trovare soluzioni strutturali perché questo problema non si riproponga in futuro. La settimana scorsa abbiamo stanziato quasi 6 miliardi di euro, che si aggiungono agli oltre 10 che abbiamo già impiegato a partire dallo scorso anno. Incrementiamo la produzione nazionale di energia rinnovabile e di gas, che potrà essere venduto a prezzi più contenuti di quello importato».

Il Pnrr è un’opportunità storica

Il premier ha ricordato che il Pnrr è «un’opportunità storica per affrontare i problemi che sono rimasti irrisolti per decenni, come la carenza di infrastrutture o le diseguaglianze generazionali e di genere». Un piano che va attuato a stretto contatto con associazioni ed enti locali, «perché non esiste una sola ricetta per tutto il Paese, ma dobbiamo adattarci alle esigenze e alle caratteristiche di ogni territorio».