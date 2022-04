Draghi: accordo con l’Algeria su energia e gas, risposta alla dipendenza da Mosca

Ascolta la versione audio dell'articolo

«I nostri Governi hanno firmato una dichiarazione d’intenti sulla cooperazione bilaterale nel settore dell’energia. A questa si aggiunge l’accordo tra Eni e Sonatrach per aumentare le esportazioni di gas verso l’Italia». Ad annunciarlo è il presidente del Consiglio Mario Draghi ad Algeri dopo la firma dell’accordo sull’energia con il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune. Era proprio questo l’obiettivo della missione: incrementare le forniture di gas dal paese africano (che già rappresenta il 31% del nostro import) e ridurre la dipendenza dalla Russia. Ad accompagnare il premier i ministri degli Esteri Luigi Di Maio e della Transizione ecologica Roberto Cingolani in una delegazione che comprende anche anche l’ad Eni, Claudio Descalzi. Il viaggio ad Algeri è il primo di una serie nell’agenda del premier delle prossime settimane, per accelerare al massimo la diversificazione delle fonti di approvvigionamenti: dopo Pasqua potrebbe essere la volta del Congo, seguito da Angola e Mozambico.

Draghi: oggi risposta significativa a dipendenza gas russo

«L’Italia - ha detto Draghi - è pronta a lavorare con l’Algeria per sviluppare energie rinnovabili e idrogeno verde. Vogliamo accelerare la transizione energetica e creare opportunità di sviluppo e occupazione». Il premier ha sottolineato: «Subito dopo l’invasione dell’Ucraina, avevo annunciato che l’Italia si sarebbe mossa con rapidità per ridurre la dipendenza dal gas russo. Gli accordi di oggi sono una risposta significativa a questo obiettivo strategico, ne seguiranno altre». «Il Governo - ha aggiunto Draghi - vuole difendere i cittadini e le imprese dalle conseguenze del conflitto. Voglio ringraziare i ministri Di Maio e Cingolani e l’Eni per il loro impegno su questo fronte».

Vertice intergovernativo ad Algeri il 18 e 19 luglio

La visita di Draghi ad Algeri si inserisce in un percorso di rilancio delle relazioni tra i due Paesi avviato dopo il 2019, che ha visto a novembre scorso la visita di Sergio Mattarella. L’incontro con Tebounne è stata anche l’occasione per parlare del vertice intergovernativo previsto ad Algeri - ha annunciato - il premier il 18 e 19 luglio dopo l’ultimo di Roma del 2015.

Dopo il facci a faccia con il presidente algerino il premier si è spostato all’ambasciata italiana di Algeri per incontratre la comunità italiana: sono circa 200 le imprese con presenza stabile in Algeria, impegnate nel campo energetico ma anche nei settori delle infrastrutture e delle grandi opere. A chiudere la visita una cena con il presidente Tebboune.

Energia, verso Cdm mercoledì



La questione del gas russo e gli approvvigionamenti energetici è stata al centro di un incontro a Palazzo Chigi tra il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Roberto Garofoli, il ministro dell’Economia Daniele Franco, rappresentanti del Mef e del Mite, il sottosegretario con delega alla sicurezza Franco Gabrielli, i vertici di Terna e Snam. E mercoledì dovrebbe svolgersi un Consiglio dei ministri sul tema di energia: sul tavolo potrebbero arrivare nuove misure per accelerare la produzione di energia da fonti rinnovabili.