Draghi: Aiutare le imprese a mettere in campo soluzioni contro rischi climatici

Farina (Ania): «L’Italia non ha ancora un sistema gestione catastrofi»

«Sono aumentati negli ultimi anni la frequenza e l’intensità delle calamità naturali e cresciuti i danni provocati da catastrofi in modo esponenziale», ha ricordato Maria Bianca Farina, presidente dell’Ania, aprendo i lavori dell'Insurance Summit di Roma. «L’Italia - ha sottolineato - è un paese molto esposto a questi eventi e non è ancora dotata di un sistema di gestione ex ante delle relative conseguenze dannose. Purtroppo, a fronte di vertici di Stato, appelli e convegni non si sono ancora fatte le scelte necessarie e utili a dare un chiaro segnale di inversione di tendenza. Occorre attrezzarsi per aumentare la forza dell’economia e della società».

Ruolo delle assicurazioni di primo piano nella crescita e transizione sostenibile

Il settore assicurativo, ha sottolineato la presidnete dell’Ania Farina, «ha la consapevolezza di svolgere un ruolo di primo piano per la crescita economica e per una transizione sostenibile, nella sua accezione più ampia, non solo ambientale ma anche sociale e finanziaria». Soprattutto «in un'ottica di superamento della crisi sanitaria che non lasci indietro nessuno e che riduca le disparità oggettive che si sono create per famiglie ed imprese in conseguenza della pandemia».

Serve un nuovo welfare basato su complementarità pubblico-privato

«Occorre un nuovo sistema di welfare, basato sulla complementarità tra pubblico e privato. Un sistema che garantisca in modo integrato la copertura dei bisogni di protezione della popolazione contro un’ampia gamma di rischi», ha detto Maria Bianca Farina. «Gli assicuratori, che sono i principali erogatori di pensioni professionali e personali, hanno la capacità di fornire servizi che ampliano la portata della protezione», ha ricordato Farina. «Oggi dobbiamo chiederci se e come le misure di risposta all'emergenza coronavirus» messe a punto dai governi e dalla Ue «possano diventare, come auspico, parte integrante dei sistemi di sicurezza sociale. Una risposta positiva in questo senso richiederebbe naturalmente più risorse pubbliche, il cui reperimento può trovare vincoli significativi a seguito del forte aumento del debito pressoché in tutti i Paesi». Farina si è detta convinta che «il tema del finanziamento di un sistema di protezione più ampio ed inclusivo possa essere efficientemente affrontato nell’ambito di una più stretta integrazione tra sicurezza sociale e assicurazioni private. Non va inoltre dimenticato che la crisi pandemica si è inserita in un contesto caratterizzato da un pluriennale trend di invecchiamento della popolazione, destinato ad accentuare i bisogni di protezione contro i rischi sanitari e assistenziali».