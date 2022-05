Draghi all’Europarlamento: rivedere Trattati per superare principio unanimità

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Le istituzioni europee che i nostri predecessori hanno costruito negli scorsi decenni hanno servito bene i cittadini europei, ma sono inadeguate per la realtà che ci si manifesta oggi davanti». Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi intervenendo alla plenaria del Parlamento Europeo. «Abbiamo bisogno di un federalismo pragmatico, che abbracci tutti gli ambiti colpiti dalle trasformazioni in corso: dall’economia, all’energia, alla sicurezza. Se ciò richiede l’inizio di un percorso che porterà alla revisione dei Trattati, lo si abbracci con coraggio e con fiducia», ha aggiunto. E ancora: «Dobbiamo superare il principio dell’unanimità e muoverci verso decisioni prese a maggioranza qualificata».

Guerra in Ucraina tra le crisi più gravi per l’Ue

«La guerra in Ucraina pone l’Unione Europea davanti a una delle più gravi crisi della sua storia. Una crisi che è insieme umanitaria, securitaria, energetica, economica» ha spiegato il presidente del Consiglio. Ecco perché l’Italia «come Paese fondatore dell’Unione Europea, come Paese che crede profondamente nella pace, è pronta a impegnarsi in prima linea per raggiungere una soluzione diplomatica».

«Avanti con allargamento, vogliamo Ucraina nell’Ue»



Per Draghi «la piena integrazione dei Paesi che manifestano aspirazioni europee non rappresenta una minaccia per la tenuta del progetto europeo. È parte della sua realizzazione. L’Italia sostiene l’apertura immediata dei negoziati di adesione con l’Albania e con la Macedonia del Nord, in linea con la decisione assunta dal Consiglio Europeo nel marzo 2020. Vogliamo dare nuovo slancio ai negoziati con Serbia e Montenegro, e assicurare la massima attenzione alle legittime aspettative di Bosnia Erzegovina e Kosovo. Siamo favorevoli all’ingresso di tutti questi Paesi e vogliamo l’Ucraina nell’Ue» ha aggiunto il premier.



Draghi al Parlamento Ue ricorda Sassoli

All’inizio del suo discorso Draghi ha ricordato David Sassoli. «Sono davvero felice di essere qui, nel cuore della democrazia europea. Voglio prima di tutto rendere omaggio alla memoria di David Sassoli, che ha presieduto il Parlamento Europeo in anni difficilissimi. Durante la pandemia, il Parlamento ha continuato a riunirsi, discutere, decidere, a testimonianza della sua vitalità istituzionale e della guida di Sassoli. Sassoli non ha mai smesso di lavorare a quello che definì nel suo ultimo discorso al Consiglio Europeo, un ’nuovo progetto di speranza’ per ’un’Europa che innova, che protegge, che illumina» ha detto Draghi

L’agenda a Strasburgo

Dopo il capo dello Stato Sergio Mattarella, dunque, anche il premier Mario Draghi ha deciso di volare a Strasburgo. È la prima volta che, da presidente del Consiglio, parla davanti ai 705 eurodeputati della Plenaria nel corso del dibattito intitolato “Questa è l’Europa”. Dopo aver parlato ascolterà gli interventi dei capigruppo e poi farà una replica. Prima di ripartire per Roma, forse intorno all’ora di pranzo, il premier dovrebbe incontrare gli eurodeputati italiani.