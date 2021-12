Draghi agli ambasciatori: successi ma nuove sfide fuori dall’Ue. In prima linea Pechino, Mosca e Delhi

Ascolta la versione audio dell'articolo

E' stato un anno di successi per la proiezione internazionale dell'Italia: il G20, l'Health summit, la conferenza sull'Afghanistan, la Cop 26. Ma anche di lutti come l'attentato al nostro ambasciatore in Congo Attanasio Mario Draghi. E di nuove sfide dalla Libia all'Ucraina. Mario Draghi conclude la due giorni (lunedì e martedì) della conferenza degli ambasciatori ripercorrendo i risultati raggiunti nel 2021. Il premier parla del nostro “multilateralismo efficace”, delle iniziative intraprese in Europa e nella gestione sia economica che sanitaria della pandemia. Una attività “molto intensa” per la quale ringrazia il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e l’intero corpo diplomatico per aver lavorato con “lo stesso spirito di collaborazione, determinazione e orgoglio di rappresentare l’Italia”. Ringraziamento ricambiato dallo stesso Di Maio, che elogiato “lo straordinario operato, l’autorevolezza e la credibilità” che l’azione di Draghi conferisce “al peso e all’immagine internazionale dell’Italia”.

Draghi parla del G20 a guida italiana che ha fatto passi avanti molto significativi sul fronte della tassazione globale, della distribuzione di vaccini, della lotta al cambiamento climatico. Il vertice straordinario sull'Afghanistan è poi servito per coordinare una risposta comune sugli aiuti umanitari e la lotta al terrorismo. A livello bilaterale menziona il Trattato del Quirinale firmato il 26 novembre e il lavoro sul “piano di azione” appena avviato con la Germania e “che porterà a un maggior coordinamento politico tra i due Paesi”. Frutto di uno spirito di collaborazione, determinazione e orgoglio di rappresentare l'Italia che dice Draghi “ci deve accompagnare anche il prossimo anno”.

Ma altre sfide importanti sono dietro l'angolo: la stabilizzazione della Libia per la quale occorrono “quanto prima elezioni libere, credibili e inclusive” dopo il prevedibile slittamento del voto del 24 dicembre. O le crisi alle frontiere orientali dell’Ue dove i 27 sono fermi nel respingere ogni provocazione, pur mantenendo aperta la porta al dialogo , Molti gli interventi degli ambasciatori in presenza a Roma. Tra tuitti quello del nostro rappresentante permanente a Bruxelles Piero Benassi che non nasconde neppure alcune criticità del servizio diplomatico italiano sul fronte della modernizzazione e della digitalizzazione della rete diplomatica. In molti degli interventi emerge un ruolo importante dell'Italia in Paesi che sono protagonisti di molte sfide globali come Cina, Russia e India. Tre Paesi dove l'Italia è rappresentata da diplomatici molto dinamici ed attivi come Luca Ferrari a Pechino, Giorgio Starace a Mosca e Vincenzo De Luca a Delhi. Ecco le loro interviste integrali.

CINA ATTORE INELUDIBILE. IL 2022 ANNO DELLA CULTURA E DEL TURISMO CON ITALIA



Ambasciatore Ferrari, la Cina è un “attore ineludibile”. Rivale politico e strategico, partner negoziale, concorrente economico, rivale sistemico. E’ al centro di ogni discussione diplomatica ed è stato il convitato di pietra del Summit for Democracy voluto dal Presidente americano Biden. L'Italia è stato tra i primi Paesi in Europa a firmare l'accordo per la Belt and Road Initiative. Come sono oggi posizionate le aziende italiane sul mercato cinese? Le imprese italiane non stanno andando male. Il dato complessivo delle esportazioni verso la Cina nei primi 10 mesi del 2021 su base annua registra una crescita del 28,3% e di quasi il 20% rispetto ai primi 10 mesi del 2019 per un valore di 12,81 miliardi di euro, ovvero sostanzialmente lo stesso ammontare del nostro export per tutto il 2020 e solo l'1,2% in meno rispetto al 2019. La Cina è così diventata il secondo mercato extra-europeo per le esportazioni italiane, dopo gli Stati Uniti e il primo in Asia. Il piano di sostegno all'esportazione voluto dal Ministro Di Maio sta dando i suoi frutti. L'avere messo sotto uno stesso cappello le strutture di sistema che sostengono le nostre imprese nei mercati stranieri, si è rivelata una mossa vincente. Così come l'avere puntato, sin dalla fine del 2018, all'espansione del nostro agroalimentare in Cina con i primi accordi agricoli. Oggi le nostre esportazioni agricole, vitivinicole ecc. sono cresciute rispetto ad allora del 500% e viaggiamo verso il miliardo di Euro l'anno.



Quali soni le nuove opportunità per le imprese italiane?

Per un Paese orientato all'export come l'Italia, è facilmente comprensibile il vantaggio derivante dall'adozione di strategie nazionali che stimolino il potenziale di consumo di 1,4 miliardi di cittadini cinesi. In un sistema internazionale che sara’ ancora fortemente segnato dalla pandemia, dobbiamo dotarci di strumenti per raggiungere il consumatore cinese. Penso all’e-commerce, che in Cina domina la vendita al dettaglio.



La pandemia globale ha probabilmente accelerato la discussione internazionale legata alla crescita cinese. Ambasciatore Ferrari, il 2022 non sara’ un anno come gli altri a Pechino. Il Presidente Xi Jinping mira alla rielezione. Cosa dobbiamo aspettarci?

L’ultimo plenum del Partito Comunista Cinese ha adottato una risoluzione dedicata alla nuova interpretazione della propria storia. E’ la terza volta che accade dal 1949. Con la risoluzione, si sancisce l’inizio di una “nuova era” cinese. Quella di un Paese che dopo l'epoca maoista della fondazione socialista e quella denghista del suo arricchimento, intende essere ora consapevole del proprio peso specifico, non soltanto regionale, ma anche sul palcoscenico internazionale. La gestione delle relazioni e dell'ordine mondiale con la nuova grande potenza cinese sarà la più grande sfida dei prossimi decenni. Lo vediamo ogni giorno nei non facili rapporti con l'Occidente. Il XX° Congresso del Partito Comunista Cinese, nell'autunno del 2022, porterà alla probabile riconferma del Presidente Xi Jinping al vertice della Nazione, ma rinnoverà tutte le cariche apicali dello stesso Partito e dello Stato. Di qui ad allora le autorità cinesi saranno impegnate a gettare le basi del “nuovo corso” e a decideranno come indirizzare la crescita della potenza cinese, per conferirle basi più solide all'interno e all'esterno del Paese. Il 2022 sarà dunque un anno cruciale. Una sorta di anno elettorale in chiave cinese che presenterà molte sfide.



Eravamo abituali al mantra dell’8 per cento, un obiettivo strutturale per la crescita cinese. L’unico modo per soddisfare l’equilibrio derivante da una crescita demografica sostenuta e da un significativo processo di urbanizzazione. E’ ancora cosi’?

L’obiettivo rimane, ma la Cina ambisce a diventare una economia non più esclusivamente basata sull'offerta, ma anche sulla domanda. È il senso della “dual circulation” annunciata lo scorso anno. Dovrà giocoforza accontentarsi di obiettivi più modesti, più in linea con una avanzata economia manifatturiera. Non a caso già si parla, per il 2022, di una crescita intorno al 5%. D'altronde, il Paese vuole abbracciare uno sviluppo più inclusivo che tenga conto dei pericoli della “middle income trap” e si riorienta verso due diversi obiettivi. Il primo volto ad una maggiore redistribuzione della ricchezza, per lungo tempo concentrata su pochi attori. Basti pensare che l'1% della popolazione detiene circa un terzo della ricchezza nazionale. Questo è l'obiettivo della “prosperità comune”, da raggiungere entro il 2049. La maggiore distribuzione della ricchezza mira a rendere più solida e qualitativa la crescita del Paese, per sostenere i consumi interni e la classe media cinese, anche a fronte delle restrizioni legate alla pandemia. Il secondo obiettivo è volto a frenare un'“espansione disordinata del capitale”, esigendo un maggior controllo della condotta dei grandi colossi economici, specie nel settore del fintech e del big data.