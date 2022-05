Crisi ucraina, Draghi: Italia per cessate il fuoco e negoziati. Salvini: «Altre armi? Non ci sto»

Si rischia crisi umanitaria,effetti disastrosi

Il rischio della guerra è anche una «crisi alimentare. L’indice dei prezzi dei prodotti alimentari è salito e ha toccato a marzo massimi storici». Si rischiano «effetti disastrosi in particolare per alcuni paesi di Africa e Medio Oriente dove aumenta rischio crisi alimentari», ha aggiunto il capo del Governo.

Draghi, 116mila ucraini in Italia, quasi 23mila studenti

L’Italia è in prima linea nell’assistenza alla popolazione dell’Ucraina, colpita duramente dal conflitto. «Oltre 116 mila ucraini sono arrivati in Italia - di cui 4mila minori non accompagnati - ha detto Draghi -. Sinora abbiamo inserito circa 22.792 studenti ucraini nelle scuole italiane. La maggior parte - quasi 11 mila - sono bambine e bambini delle scuole primarie. Desidero ringraziare il ministro Bianchi, il personale della scuola e tutte le bambine e i bambini italiani per questa meravigliosa manifestazione di amore e di efficienza collettiva. Voglio ringraziare anche la Protezione civile, gli enti del terzo settore e tutti i cittadini italiani che sono impegnati nell’accoglienza dei rifugiati. L’Italia è orgogliosa di voi - della vostra accoglienza, della vostra solidarietà, della vostra umanità».

Italia indipendente da gas russo entro fine 2024

Il conflitto in Ucraina ha messo in evidenza la necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento del gas, che vedono l’Italia dipendere in gran parte da Mosca. «Le stime del governo indicano che potremmo renderci indipendenti dal gas russo nel secondo semestre del 2024 - ha spiegato Draghi -: i primi effetti di questo processo si vedranno già alla fine di quest’anno. Durante la mia visita a Washington ho condiviso con il presidente Biden la strategia energetica italiana e siamo d’accordo sull’importanza di preservare gli impegni sul clima che l’Italia intende mantenere».

Abbattere burocrazia per le rinnovabili

Per «diversificare i nostri fornitori ci siamo mossi rapidamente» con «l’obiettivo di incrementare le fornuiture di gas naturale di cui abbiamo bisogno come combustibile di transizione», ma anche per «aumentare la produzione di rinnovabili». C’è la «massima determinazione per eliminare i limiti burocratici» alle rinnovabili, ha concluso Draghi, per «distruggere le barriere agli investimenti».

Salvini, non ci sto a inviare altre armi

Una volta concluso l’intervento di Draghi, la parola è passata ai senatori. «Qualcuno in quest’aula parla di inviare altre armi, io non ci sto. Noi siamo assolutamente e orgogliosamente ancorati ai valori, ai diritti conquistati in Occidente, stiamo con la democrazia, mai con la guerra ma con i popoli e mai con gli aggressori», ha sottolineato il senatore e leader della Lega Matteo Salvini. E rivolgendosi al premier ha aggiunto: «Grazie per le parole di pace, sia a Washington che oggi in aula condivise da tutti spero».