Draghi, la Bce e il nodo della popolarità al tempo dei populismi

Il caso dell’Austria fu il campanello d’allarme dello scenario che si stava configurando: gli euroscettici del primo governo del cancelliere Sebartian Kurz, conservatore e del Partito della Libertà di estrema destra, appena eletti si apprestarono a nominare il nuovo governatore della Banca d’Austria, Robert Holzman, sostituendo il professor Ewald Nowotny che era stato nominato dal precedente governo socialdemocratico. Per la prima volta nella storia della Bce, le nomine dei Governatori delle Banche nazionali potevano mettere a rischio l’indipendenza della stessa Bce.

La popolarità delle istituzioni europee nella zona euro

Quanto è stata popolare la Bce tra i cittadini europei rispetto ad altre istituzioni dell’Unione? Analizzando i dati di Eurobarometro (1999-2019) è stato calcolato come è cambiata nel tempo la percezione di Eurotower agli occhi della popolazione. La Banca centrale è percepita positivamente nella sua abilità di stabilizzare gli spread tra le aree core e perifery e in generale sui mercati finanziari. È sufficiente questo “successo di mercato” per farla diventare una istituzione popolare? Per cercare di dare una risposta, è stato analizzato il livello di fiducia nella Bce e nella Commissione europea tra i paesi dell’Europa centrale e tra quelli periferici dell'area dell'euro, prima e dopo la crisi del debito sovrano. Ciò che i dati ci hanno mostrato è che prima della crisi, la fiducia nella Bce era allo stesso livello in entrambe le aree, per poi calare in uguale misura durante la crisi.

Se questo risultato era prevedibile per i paesi periferici come Grecia, Italia, Spagna, Irlanda e Portogallo avendo sofferto di più durante la crisi, tuttavia il calo della popolarità è emerso anche in paesi core come Germania, Austria e, in misura minore, Francia, Belgio e Paesi Bassi. Se lo confrontiamo con la fiducia nelle istituzioni dell'Ue, il calo di fiducia verso Eurotower è maggiore di quello a sostegno della Ue , con un calo particolarmente marcato tra i paesi dell’area dell’Europa centrale dell’area euro.

Per l’area periferica questo risultato è facile da spiegare: Paesi che hanno ricevuto aiuti finanziari durante la crisi, come Grecia e Spagna, sono stati esautorati nelle decisioni sul bilancio nazionale prese esternamente dal Fmi, dalla Bce e dalla Commissione europea ovvero dalla Troika, limtando di fatto il ruolo delle istituzioni nazionali. Questo era stato l'argomento principale nella narrativa dei partiti populisti per l’uscita dall'Ue.

Passando ai Paesi dell’Europa centrale, il programma della Bce di acquisto di obbligazioni sovrane sul mercato secondario ha spinto i tassi di interesse delle obbligazioni in territorio negativo in paesi come la Germania e in generale nei paesi del Nord Europa con un inevitabile impatto sui risparmi e le pensioni di questi paesi, rendendo di conseguenza l’istituzione europea poco popolare: l'ex ministro delle finanze tedesco, Wolfgang Sheuble, accusò Draghi e la sua politica monetaria di essere la causa della crescita del partito tedesco di estrema destra, Alternative for Deutschland.