Draghi in campo: oggi le consultazioni. Pressing dei partiti per un esecutivo tecnico-politico

10:08 Draghi, nel pomeriggio le consultazioni a Montecitorio

Su un'auto dai vetri oscurati Mario Draghi, premier incaricato, ha lasciato in mattinata la sua casa tra i boschi di Città della Pieve in Umbria per la giornata in cui a Roma lo attendono - nel pomeriggio a Montecitorio - le consultazioni con le forze politiche per un governo di “alto profilo”, secondo gli auspici del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Il calendario non è stato ancora reso noto. Dovrebbe essere comunicato in tarda mattinata.