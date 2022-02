Draghi a cena da Macron: sull’Ucraina l’Italia cerca spazio tra Parigi e Berlino

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il Governo italiano sta facendo il possibile per salire a bordo del vagone di testa europeo che si sta interfacciando con il presidente russo Vladimir Putin per una soluzione diplomatica alla crisi ucraina. Le visite a Kiev e Mosca del presidente francese Emmanuel Macron e poi del cancelliere tedesco Olaf Scholz hanno di fatto messo all'angolo tutti gli altri Paesi Ue. Lo stesso presidente del Consiglio Ue, Charles Michel ha dovuto prendere atto del protagonismo francese e tedesco sul dossier ucraino tanto che sarà sufficiente un Consiglio europeo informale domani solio di un'ora prima del vertice con l'Unione africana per aggiornare tutti i capi di Stati e di Governo europei sullo stato dell'arte della crisi.



Da Macron e Scholz stasera aggiornamento su Ucraina

Ma già stasera Macron e Scholz in occasione della cena di lavoro sul Sahel informeranno Draghi e Sanchez sugli esiti delle loro missioni. Il cancelliere tedesco poco prima della cena all'Eliseo avrà un colloquio telefonico con il presidente americano Joe Biden per aggiornarlo sui suoi contatti con Mosca.



Loading...

Italia meno ai margini con Trattato Quirinale

Sono queste le situazioni in cui il Governo italiano soffre una certa marginalizzazione essendo esclusa da quei formati come il Quad o come il formato Normandia per l'Ucraina (Russia, Ucraina, Francia e Germania) e si trova costretta a rincorrere pezzi importanti di informazioni decisivi per le azioni da intraprendere. Il Trattato del Quirinale firmato a Roma a fine novembre ha tra l'altro proprio questo scopo, ossia essere coinvolto sempre di ogni decisione di Parigi nei formati in cui non siamo presenti.



Sul Patto Roma e Parigi marciano uniti

Tra Draghi e Macron il rapporto resta comunque eccellente sotto ogni profilo. Il presidente del Consiglio sostiene la candidatura del presidente francese alle prossime elezioni. Il rapporto si è andato consolidando nei mesi e ha trovato sulla riforma del Patto di stabilità e delle nuove regole fiscali un terreno di grande sintonia. Draghi sembra volere affidare a Macron il delicato compito di interpretare cosa si muove a Berlino sulla riforma del Patto.



Posizione Lindner tutta da interpretare

L'apparente durezza del ministro delle Finanze Lindner non sembra infatti ancora adeguatamente controbilanciata da una posizione più morbida del cancelliere. Ma un ruolo decisivo lo giocherà anche la Commissione Ue che dovrà presentare quanto prima la sua proposta sulla riforma del Patto.