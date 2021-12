Draghi al Colle o a Palazzo Chigi? Come si è schierata la stampa internazionale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono state le ultime dichiarazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi alla conferenza stampa di fine anno a dare libero sfogo alle ipotesi sui futuri assetti istituzionali che assegnano quasi tutte un ruolo chiave all'attuale premier. Dichiarazioni che sono state subito registrate dai media stranieri. Con un understatement un po' forzato Draghi ha infatti tenuto a precisare di “non avere alcuna ambizione personale” perché “i miei destini personali non contano assolutamente niente”. Sono solo “un nonno a servizio della Repubblica” ha aggiunto perché “a decidere è la politica”.



Draghi: raggiunti gli obiettivi del Governo

Eppure quasi tutti gli osservatori hanno interpretato le sue parole e soprattutto i suoi silenzi come segnale di una chiara volontà di un trasferimento al Colle. Draghi ha quasi fatto un bilancio conclusivo della sua azione di Governo ricordando di avere raggiunto tre obiettivi di fondo: essere riusciti ad essere il spese con il maggior numero di vaccinati, avere presentato il Pnrr in tempo e avere centrato tutti i 51 obiettivi concordati con la Commissione Ue previsti dal Nex Generation Ue per poter cominciare ad utilizzare la grande massa di finanziamenti europei. Il grosso del lavoro, ha detto in sostanza Draghi è stato fatto, ora il Governo indipendentemente da chi lo guiderà potrà proseguire il lavoro avviato. Draghi, se avesse voluto escludere del tutto un suo trasferimento al Quirinale, avrebbe parlato in prima persona dei compito che lo attendono il prossimo anno. Ma così non è stato.



Reuters: Draghi fa capire di essere disponibile

A cogliere il punto soprattutto l'agenzia inglese Reuters secondo la quale il primo ministro italiano ha segnalato di essere “disponibile” a diventare Capo dello Stato quando la posizione si renderà disponibile nei primi mesi del prossimo anno dicendo che “il suo Governo di unità ha già quasi completato tutta la sua agenda”.



L'importante è che resti una figura di garanzia

Ma al di là di alcune sfumature, nella stampa internazionale si evidenzia l'auspicio che, indipendentemente dai ruoli che potrà ricoprire in futuro, Draghi resti comunque una figura di garanzia centrale per il nostro sistema politico istituzionale per il bene dell'economia italiana e dell'Unione europea. Un auspicio condiviso anche dai mercati che tifano per la permanenza di Draghi in un ruolo decisionale nel nostro Paese. che economica adeguata per il nostro paese. Per i mercati è indifferente che Draghi resti a Chigi o vada al Colle; basta che resti una figura chiave del nostro sistema politico istituzionale.



A Bruxelles si teme il Dopo Draghi per Pnrr

Poi naturalmente vi sono dei distinguo tutt'altro che secondari. Ad esempio nei palazzi delle istituzioni europee a Bruxelles si guarda con preoccupazione all'ipotesi che i negoziati sul Next Generation possano essere proseguiti con un capo dell'esecutivo diverso da Draghi o peggio che si vada ad elezioni anticipate aprendo quindi un periodo non prevedibile di relativa instabilità. Il mantra che si ascolta sempre più spesso nei corridoi della Commissione europea recita: . “È troppo presto per Draghi al posto di Mattarella. Il suo lavoro non può finire adesso».