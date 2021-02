Draghi: combattere la corruzione, deprime anche l’economia Dopo l’intervento in aula del premier, le dichiarazioni di voto dei gruppi. Alle 20 avrà inizio la chiama per la votazione sulla fiducia al governo

Dopo l'intervento in aula del premier, le dichiarazioni di voto dei gruppi. Alle 20 avrà inizio la chiama per la votazione sulla fiducia al governo

Nel medio periodo, per la «ripartenza», il tema delle piccole e medie imprese «comporta e incrocia internazionalizzazione, accesso al capitale, investimenti, per rafforzare la nostra manifattura e renderla più competitiva. Bisognerà sostenere l'internazionalizzazione, potenziare il credito imposta per investimenti in ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno e consulenza per la quotazione delle pmi. Dobbiamo estendere il piano di industria 4.0 per favorire e accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e sostenibilità ambientale».

Non solo. «Un Paese capace di attrarre investitori deve difendersi dai fenomeni corruttivi, lo deve fare comunque. Questi portano a effetti depressivi sul tessuto economico e sulla libera concorrenza». Tanto più che «la legalità e la sicurezza sono la base per attrarre investimenti». Così il premier Mario Draghi nella replica al dibattito sulla fiducia alla Camera. Poi le dichiarazioni di voto e alle 20 avrà inizio la chiama per la votazione. Attesa dunque per il discorso del presidente del Consiglio che domani farà anche il suo esordio internazionale in veste di premier partecipando ai lavori del G7.

Nella replica Draghi ha parlato anche di giustizia. Lo ha fatto dicendo che il governo si impegna a «migliorare la giustizia civile e penale» e sulla necessità di «un processo giusto e di durata ragionevole in linea con la durata degli altri Paesi europei». Né dovrà essere trascurata «la condizione di tutti coloro che lavorano e vivono nelle carceri, spesso sovraffollate, esposte a rischio e paura del contagio e particolarmente colpite dalla funzione necessarie a contrastare la diffusione del virus». Sulla criminalità, «è vero che i dati quantitativi sono andati migliorando negli ultimi anni ma la percezione che ne hanno i cittadini no. E deve essere la percezione a guidare e a stimolare l'azione sempre più efficaci».

Nuovo endorsement di Grillo a Draghi

Dopo l'annuncio dell'espulsione dal Movimento Cinque Stelle dei 15 senatori che ieri non hanno votato la fiducia al governo guidato da Mario Draghi, a “rinforzare” la linea ufficiale di sostegno all'esecutivo è il garante del M5s Beppe Grillo. Il comico genovese, in un post sul suo blog, facendo un parallelo con il nome della sonda che stasera è attesa su Marte scrive: «Oggi, alle 21:55 la sonda Perseverance atterrerà su Marte. Alla stessa ora, la Perseveranza atterrerà su un altro Pianeta. La Terra. Più precisamente alla Camera dei deputati. I Grillini non sono più marziani. I Grillini non sono più marziani». Parole che suonano come una nuova presa di posizione a favore del premier.

Gli espulsi M5s a lavoro per un nuovo gruppo

Ma, gli ormai ex M5s, non si danno per vinti. E se c'è chi ha già annunciato che presenterà ricorso contro l'espulsione, Mattia Crucioli fa sapere di essere al lavoro per la formazione di un gruppo. Ospite del programma radiofonico un Giorno da Pecora, il senatore conferma non solo di pensare ad un nuovo contenitore con gli altri ex pentastellati, ma di essere già al lavoro sul nome: «Tecnicamente siamo nel Misto ora, ma io - spiega - voglio fare una opposizione seria». L’eventuale nascita di un gruppo di ex M5s all'opposizione non lascerebbe più solo a Fratelli d'Italia il primato di essere l'unico partito “contro” il governo.