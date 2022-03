Draghi: comunità euroatlantica unita per la pace

4' di lettura

Anche nelle sedi dei «vertici Nato e G7 la comunità euroatlantica intende ribadire unità e determinazione nel sostegno all’Ucraina e in un impegno comune per la pace, la sicurezza e la democrazia». È la linea di fondo delle comunicazioni alla Camera del premier Mario Draghi in vista del Consiglio europeo. Secondo indiscrezioni davanti al permanere del conflitto armato si va verso nuove sanzioni a oltre 300 membri della Duma, la Camera bassa del Parlamento russo. Ma «lo sforzo diplomatico potrà avere successo solo quando lo vorrà realmente Mosca», ammette con realismo il presidente del Consiglio.

Putin non mostra interesse alla tregua per negoziare

Allo stato l’evidenza sul terreno non sembra consentire scatti in avanti. «Siamo impegnati insieme ai nostri partner europei per realizzare tregue umanitarie localizzate, per organizzare evacuazioni e portare beni di prima necessità. La nostra volontà di pace si scontra però con quella di Putin che non mostra interesse ad arrivare a una tregua che permetta ai negoziati di procedere con successo», dice il premier. Il disegno del leader russo «punta a guadagnare terreno dal punto di vista militare anche con bombardamenti a tappeto come a Mariupol. Per questo la comunità internazionale ha adottato sanzioni sempre più dure».

Dialogo con la Cina, non supporti Mosca

In vista di un superamento dell’impegno militare è comunque «fondamentale che l’Ue sia compatta nel mantenere spazi di dialogo con Pechino», ribadendo in particolar modo «l’aspettativa che si astenga da un supporto a Mosca e sostenga lo sforzo di pace». Tuttavia, è l’avvertimento di Draghi, «non dobbiamo commettere l’errore di avallare una contrapposizione fra occidente e Russia e alimentare così quello che è stato definito uno scontro di civiltà».

Italia sostiene ingresso Ucraina nell’Unione

Sul piano più generale «l’Italia sostiene il percorso dell’ingresso in Ue dell’Ucraina». In un ulteriore passaggio del suo intervento il presidente del Consiglio traccia con nettezza il convincimento del governo. «È un processo lungo e l’Unione ha già avviato la procedura», e il nostro Paese «è al fianco di Kiev». Intanto la crisi ha generato un massiccio flusso di profughi, che attualmente conta oltre tre milioni e 850mila persone. «Di fronte all’aumento quotidiano del numero di rifugiati sono essenziali un coordinamento europeo e un impegno finanziario adeguato. L’Unione europea deve garantire una puntuale attuazione negli Stati membri della direttiva per la protezione temporanea, approvata per la prima volta nella nostra storia». Ursula von der Leyen, ricorda il premier, ha proposto ieri di utilizzare i fondi europei con la massima flessibilità a sostegno di chi scappa dalla guerra in Ucraina, e di stanziare altri 3 miliardi di euro a favore degli Stati membri coinvolti nell’accoglienza. «L’Italia appoggia con convinzione la posizione della Commissione e continua a fare la sua parte con determinazione, altruismo, solidarietà».

Sviluppare capacità militari adeguate

«Nel percorso verso una difesa comune è essenziale sviluppare capacità adeguate per essere un fornitore di sicurezza credibile Ciò può avvenire soltanto se rafforziamo la nostra industria della difesa e la rendiamo più competitiva dal punto di vista tecnologico ma soprattutto meglio integrata a livello europeo», rileva il premier Mario Draghi nel corso delle comunicazioni alla Camera. «Abbiamo tutti da guadagnare da un miglior coordinamento anche nell’ambito della difesa».