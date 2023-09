Draghi consulente Ue su competitività, Meloni: buona notizia. «Modifiche a tassa banche a parità di gettito»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Draghi è uno degli italiani più autorevoli che abbiamo, presumo che possa avere un occhio di riguardo per la nostra nazione, la considero una buona notizia». Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Cinque Minuti, in onda stasera su Rai Uno. Il riferimento è all’annuncio della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell’Unione all’Eurocamera di aver chiesto a Mario Draghi di preparare un rapporto sul futuro della competitività europea».

Meloni: Gentiloni? L’ho visto più critico che collaborativo

A seguire una stoccata al commissario Ue Gentiloni, già attaccato nei giorni scorsi da Salvini. «Io sono una persona abituata a dire quello che pensa, ho trovato facesse molte interviste nell’ultimo anno per redarguire e dire la sua sull’operato del governo, ecco, non so se accade nelle altre nazioni. I commissari non è che fanno il lavoro del loro governo però un occhio ogni tanto...ho visto un approccio più critico che non collaborativo, ma non vuol dire che io voglia litigare o discutere con Paolo Gentiloni». Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla registrazione di Porta a Porta, in onda stasera su Rai1.

«Modifiche a tassa banche a parità di gettito»

Quanto alla tassa sugli extraprofitti sulle banche la premier ha rivendicato il provvedimento, spiegando che «non c’è alcun intento punitivo, c’è l’idea di uno Stato che interviene e anche quando vuol essere considerato più impattante». Ma ha aggiunto: «Se ci sono correttivi da fare si possono fare senza marcia indietro. Modifiche si possono fare a parità di gettito» che è «qualcosa di meno» di tre miliardi.

Tajani: apprezzo le parole di Meloni su extraprofitti



Parole queste ultime apprezzate dal vice Presidente del Consiglio e Segretario Nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, da sempre favorevole a modifiche alla tassa sugli extraprofitti. «E’ giusto chiedere alle banche un impegno concreto per aiutare l’Italia. Apprezzo le parole di Giorgia Meloni disponibile a correggere il testo del decreto sugli extra profitti per meglio tutelare risparmi e sistema economico nazionale. Pronti a dare il nostro contributo» ha dichiarato

«Spaventoso se camorra gestisce Rdc»

La premier ha rivendicato anche quanto fatto sul reddito di cittadinanza. E ha aggiunto: «Se fosse vero che c’è qualcuno che gestisce i soldi del reddito di cittadinanza, cioè la camorra, su questa cosa bisogna andare fino in fondo».