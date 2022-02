Draghi corre ai ripari: Def anticipato, voti di fiducia e più peso a Garofoli

Ascolta la versione audio dell'articolo

I postumi della caotica settimana di votazioni per il Quirinale e l’avvicinarsi a grandi passi dell’appuntamento con le elezioni politiche del 2023 alimentano continue folate di vento che attraversano la maggioranza e provocano scossoni al governo, chiamato a mantenere la rotta tracciata da Mario Draghi. L’ultima è arrivata lunedì 21 sul decreto Covid all’esame della Camera. Con la Lega che ha presentato un subemendamento (poi respinto) per eliminare l’obbligo di green pass dopo il 31 marzo, sostenuto anche da Fdi e Alternativa e su cui Fi aveva annunciato l’astensione, nonostante il parere contrario dell’esecutivo.

Alla Presidenza del consiglio hanno gettato acqua sul fuoco. Ma il segnale non è stato trascurato. Anche perché è arrivato pochi giorni dopo la reprimenda di Draghi in Consiglio dei ministri che ha fatto seguito alla cosiddetta «folle notte» del Milleproroghe. Lo scenario per i prossimi mesi resta quello di un cammino in cui si annidano insidie e trappole di varia natura.

La strategia

E per questo motivo a Palazzo Chigi si starebbero valutando alcuni accorgimenti all’interno di una strategia che poggia sulla blindatura del Pnrr (con le sue riforme collegate) e del Def, da presentare a marzo e non in aprile.

Una blindatura che dovrebbe scattare vincolando al voto di fiducia in Aula i provvedimenti principali. A partire dalla delega fiscale e dalla riforma del Csm alla Camera. E proseguendo con la legge annuale sulla concorrenza, il codice appalti, il decreto Sostegni ter (con il capitolo superbonus) al Senato. Ma prima di azionare la leva della “fiducia”, molto usata nel primo anno di vita del governo Draghi (l’ultimo voto quello di lunedì sul Milleproroghe) su ognuno di questi dossier dovrà essere giocata la difficile partita degli emendamenti. E il campo di gioco è estremante scivoloso, come dimostrano i casi Milleproroghe e Dl Covid.

Il ruolo di Garofoli

Fin qui i compiti di raccordo tra governo, gruppi e commissioni parlamentari sono stati essenzialmente affidati al ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà. Ma già dai prossimi giorni una parte dell’istruttoria potrebbe essere gestita anche dal sottosegretario alla Presidenza, Roberto Garofoli, che ha già il compito di vigilare in tempo reale sullo stato d'attuazione del Pnrr. Gli stessi capigruppo e anche i presidenti delle commissioni potrebbero avere in Garofoli, oltre che in D’Incà, una sorta di interlocutore fisso, per consentire al Parlamento di ottimizzare le decisioni prese dalla Cabina di regia, guidata da Draghi, senza creare rischi di cortocircuito per il governo.