Draghi, dati positivi ma aperture graduali. La liberalizzazione dei brevetti non basta, produzione complessa

Liberalizzare i brevetti sui vaccini non basta, in quanto c’è un altro elemento da prendere in considerazione, di per sè complesso: la produzione delle dosi. L’Ue al vertice europeo di Porto in Portogallo ha fatto un passo importante nella strada del coordinamento del mercato del lavoro: un passo che se ci fosse stato ancora il Regno Unito non sarebbe stato possibile. Bruxelles deve ora accelerare sul green pass: serve un modello unico o si determinerà una situazione di caos.

È un Draghi che ha espresso considerazioni a tutto campo quello che è intervenuto in conferenza stampa al termine del vertice europeo di Porto. Il presidente del Consiglio è intervenuto anche sul tema riaperture, in vista della cabina di regia che in settimana sarà chiamata a effettuare un tagliando sulle misure adottate nell’ultimo provvedimento: vanno fatte con la testa, è il messaggio che ha lanciato.

Liberalizzare brevetti non basta, produzione complessa

Il presidente del Consiglio è intervenuto sulla questione della liberalizzazione dei brevetti sui vaccini, dopo l’apertura del presidente Usa Biden e la doppia linea Ue, che prima ha espresso una posizione favorevole a questo scenario, e poi, anche a seguito della contrarietà espressa dalla cancelliera Merkel, ha frenato. «La questione è molto più complessa» della sola liberalizzazione dei brevetti dei vaccini, ha detto Draghi, perché «farlo sia pur temporaneamente non garantisce la produzione dei vaccini che è molto complessa. E poi la produzione deve essere sicura e questo non viene garantito dalla liberalizzazione dei vaccini. La situazione è molto molto più complicata».

Passo importante Ue su coordinamento mercato lavoro

La dichiarazione di Oporto, ha sottolineato il premier, «come tale non sembra essere di grande importanza a prima vista, ma non è così: il momento è la fine di un lungo viaggio nel campo della tutela dei diritti sociali. Sembra ovvio - ha aggiunto - ma è un processo che iniziò nel 2017, allora lanciato dal presidente della commissione Juncker. Ci sono voluti quattro anni per portare tutto il Consiglio europeo a condividere una prima forma di coordinamento dei mercati del lavoro e soprattutto dei diritti sociali». Per Draghi è stato un passo «importante» sui diritti sociali.

Su green pass serve modello unico Ue o sarà caos

«È stata chiesta con molta enfasi da parte nostra che la Commissione e il Parlamento procedano con la massima rapidità a definire il green pass europeo per avere un modello europeo su cui confrontarsi e su cui disegnare le politiche turistiche. Perché - ha continuato Draghi - se ogni paese ha il suo certificato, attua misure diverse per quanto riguarda il turismo ci sarà una gran confusione».