Draghi: «Dobbiamo vaccinare il mondo e farlo rapidamente». Gli scienziati: «È l’età delle pandemie»

«Dobbiamo vaccinare il mondo e farlo rapidamente» ha detto il premier Mario Draghi aprendo il Global health summit a Roma. «La pandemia ha sottolineato la straordinaria importanza della cooperazione internazionale» per il presente e il futuro. «Con i partecipanti capiremo cosa è andato male» nella lotta al Covid, ha aggiunto il presidente del Consiglio che poco prima aveva accolto a Villa Pamphilj la presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen. Un panel di 26 scienziati provenienti da tutto il mondo in rapporto pubblicato in occasione del summit avverte: il mondo sta entrando in una «età delle pandemie».

Draghi: vinciamo insieme Covid in vista prossime pandemie

«Nel prepararci alla prossima pandemia, la nostra priorità ora è vincere quella attuale» ha affermato Draghi. Nel corso del vertice, ha spiegato, Paesi, organizzazioni internazionali ed esperti discuteranno «di cosa possiamo fare meglio nel futuro» nella lotta alle pandemie. Draghi ha ringraziato il panel degli esperti scientifici e in particolare i professori Silvio Brusaferro e Peter Piot: «Il loro rapporto ha fornito una guida essenziale per le nostre deliberazioni e in particolare per la Dichiarazione di Roma», ha sottolineato.

Von der Leyen: da Roma l'impegno a investire nella salute



Nella Dichiarazione di Roma che concluderà il Global health summit «ci impegneremo tutti a investire nella salute e nei professionisti della sanità» von der Leyen, aprendo conDraghi il summit e ricordando «gli operatori sanitari che hanno lavorato senza sosta, salvato vite» e che si sono impegnati «anche quando non c'era più niente da fare». Obiettivo di questo vertice è «mettere sotto controllo la pandemia ovunque, assicurare che i vaccini vengano dati a tutti, ovunque» attraverso le esportazioni ma anche condividendo «la capacità di produzione». La presidente della Commissione europea ha annunciato «100 milioni di dosi ai Paesi a basso medio reddito entro il 2021».

Scienziati: Covid endemico, possibili nuove ondate

Un panel di 26 scienziati nel rapporto pubblicato sul sito della Commissione Ue in occasione del Global Health Summit avverte che «la probabile traiettoria per il SarsCoV2 è di diventare endemica con dei focolai stagionali a causa della diminuzione dell’immunità naturale, della copertura globale insufficiente dei vaccini e/o dell’emergere di nuove varianti non controllate dai vaccini attuali. Nuove ondate epidemiche sono possibili soprattutto nei paesi con bassa copertura vaccinale». Nel rapporto si sottolinea che «un’equità globale nell'accesso alle risorse» rappresenta «sia un imperativo morale che un'esigenza critica per il controllo della pandemia.

«Nessun Paese sarà al sicuro fino a quando tutti i Paesi non lo saranno», è il messaggio principale del Rapporto, come rileva l'Istituto superiore di sanità (Iss) sul proprio sito. Il panel di 26 scienziati è stato istituito dalla presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen e dal premier italiano Mario Draghi in qualità di presidente del G20, in vista del Global Health Summit di oggi. Il messaggio è chiaro: «La pandemia non si fermerà senza un accesso universale alle risorse, avvertono gli scienziati del Global Health Summit Scientific Expert Panel, co presieduto da Peter Piot, special adviser della presidente Von der Leyen, e dal presidente dell’Iss Silvio Brusaferro.