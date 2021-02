Draghi dovrebbe sciogliere riserva tra oggi e domani. Il fisico Cingolani verso ministero Innovazione

08:22 Draghi dovrebbe sciogliere riserva tra oggi e domani

Il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi dovrebbe sciogliere la riserva tra questa sera, 12 febbraio, e domani. È quanto si prevede in ambienti parlamentari secondo i quali ci sarebbero ancora alcune caselle da definire nella squadra del professore, in modo particolare quella relativa al ministero della transizione ecologica. Fonti vicine all'incaricato e fonti del Colle stamane hanno spiegato ai giornalisti che al momento non ci sono previsioni sui tempi.