Draghi e Von der Leyen a Cinecittà per l’ok Ue al piano: così il Pnrr punta a trasformare gli studios nella Hollywood europea

L’omaggio del Recovery alla tradizione italiana

Insomma, un progetto ad ampio raggio che mira a far compiere a Cinecittà un ulteriore salto. «Roma è uno dei più importanti e rinomati hub per film e produzioni televisive in Europa e nel mondo», è l’omaggio messo nero su bianco nelle schede tecniche del Pnrr dove si sottolinea come il settore audiovisivo sia uno dei più promettenti in Italia e come il suo successo potenziale sia legato anche al rafforzamento dell’innovazione tecnologica e digitale. «Gli studios di Cinecittà sono unici in Italia e non ci sono spazi di mercato per altri competitor», prosegue ancora il Piano.

Il nodo delle mega produzioni

L’iniezione di risorse, chiarisce il Recovery, è dunque indispensabile perché l’attuale capacità produttiva e infrastrutturale legata all’hub di Via Tuscolana 1055 non riesce a intercettare la domanda delle mega produzioni (progetti da 80 milioni in su). «Nel 2017-2018 - chiariscono gli allegati - non è stato possibile accogliere il 70% della domanda internazionale per gli studios a causa della non disponibilità o inadeguatezza in termini di dimensioni e innovazione tecnologica: è stato calcolato che la perdita potenziale di ricavi per Cinecittà si aggira attorno ai 25 milioni di euro per anno». Da qui, dunque, la scelta di scommettere sul futuro degli studi romani e su un progetto che dovrebbe consentire alla società guidata di Maccanico di compiere finalmente quel salto necessario per diventare davvero la nuova Hollywood europea.