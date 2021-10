Consiglio Ue, Draghi: «Energia, preparare stoccaggi integrati. Decreto contro ostacoli al Pnrr»

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Sull’energia «siamo stati espliciti con la necessità di preparare subito uno stoccaggio integrato con le scorte strategiche. Dobbiamo proteggere tutti i Paesi dell’Ue in egual misura». Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa al termine del Consiglio Ue. «Nel lungo periodo è sulla strategia delle rinnovabili che bisogna puntare. Ma se i prezzi del gas salgono, si pone un problema anche di finanziare questo percorso. Ed è difficile rinunciare al gas immediatamente per molti Paesi» ha aggiunto il premier. «Il punto di arrivo è chiaro che non può che essere le rinnovabili», aggiunge.

«Polonia? regole chiare, non ci sono alternative»

Sulla Polonia «non ci sono alternative, le regole sono chiare. Non è stata messa in discussione la legge secondaria dell’Unione, ma la legge primaria, il trattato. Quindi non ci sono alternative, le regole sono chiare su questo» ha detto Draghi. «Detto questo è chiaro che bisogna mantenere aperta la via del dialogo», ha aggiunto.

Loading...

«Nessun dubbio in Ue sul nostro europeismo»



«Nessuno ha dubbi che questo governo sia europeista. Abbiamo detto sin dall’inizio che chi fa parte del governo deve rispettare il diritto dell’Unione» e considerare l’euro «un grande successo» ha detto Draghi rispondendo a Bruxelles a chi gli chiedeva della posizione della Lega in merito al nodo della Polonia. «Ad ogni modo nessuno me l’ha chiesto», ha aggiunto il presidente del Consiglio.

«Non siamo d’accordo su finanziamento Ue per i muri»

«Non è vero» che c’è un’apertura dell’Ue al finanziamento dei muri sulle frontiere esterne, ha precisato Draghi. «La commissione non è d’accordo e al Consiglio europeo in tanti non sono d’accordo, compresi noi». Draghi si è invece si è detto «molto soddisfatto di come si è conclusa la discussione su questi punti. Il testo originario parlava solo di movimenti secondari senza citare l’equilibrio tra responsabilità e solidarietà. Il testo attuale ha introdotto questo concetto».

Stop quota 100, ora graduale ritorno a normalità

Quanto al tema italiano della previdenza Draghi ha ribadito: «Io non concordavo con Quota 100 e non verrà rinnovata, ora occorre assicurare una gradualità nel passaggio a quella che era una normalità».