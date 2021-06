Draghi al G7: cooperare con Pechino ma senza sconti

4' di lettura

CORBIS BAY – Mario Draghi lo definisce un vertice «realistico» che ha gettato le basi per la ripresa del dopo pandemia, che ha registrato soddisfazione per la ripresa economica ma che guarda anche con preoccupazione alle sfide che ci attendono, dai cambiamenti climatici al rispetto dei diritti fondamentali di Paesi come la Cina con i quali «si deve comunque cooperare». Ma nessuno, ha aggiunto Draghi, ha posto il problema (che comunque «valuteremo») degli accordi italiani sulla nuova via della Seta.



Cina: cooperazione, competizione, franchezza

Il presidente del Consiglio italiano, nella conferenza stampa finale del G7 di Corbis Bay, sdrammatizza le divisioni emerse rispetto alla Cina. «Certo – spiega Draghi - dobbiamo essere franchi sulle cose che non condividiamo e accettiamo ma dobbiamo anche cooperare con loro». Del resto, aggiunge Draghi «il comunicato finale riflette perfettamente la nostra posizione sulla Cina». Un atteggiamento, quello dei Governi che fanno parte del G7, che deve essere fondato su tre principi: cooperazione, competizione, franchezza.

Prima di tutto cooperare specie sul clima (le emissioni di Co2 della Ue sono il 3% del totale della Cina il 30%). Poi competere economicamente e finanziariamente con la Cina perché nessuno contesta che la Cina abbia tutto il diritto a essere una grande economia ma in discussione ci sono i diritti umani e le detenzioni coercitive. Si tratta, secondo Draghi, di «un'autocrazia che non aderisce alle regole multilaterali, non condivide la stessa visione del mondo delle democrazie». E infine «occorre essere molto franchi sulle cose che non condividiamo e non accettiamo. Lo stesso Biden a un certo punto ha detto che il silenzio è complicità».

Italia-Usa: piena intesa sulla Libia

«Conoscevo Biden da tempo ma è stato piacevole rivedersi», dice Draghi riferendo del colloquio avuto ieri a margine del vertice. C'è da parte di Biden la più ampia disponibilità di lavorare. È solo la riaffermazione di un rapporto antico che non è mai venuto meno». C'è la comune valutazione sulla situazione di alcune crisi e sul ruolo che gli Usa possono giocare nelle Nazioni Unite come per il Nord Africa, G20 e ricostruzione dopo pandemia ma lo faremo in maniera franca dicendo le cose che non si conciliano con la nostra visione del mondo. «Noi – dice sempre Draghi - siamo stati molto attivi sulla Libia, abbiamo visto il primo ministro due volte». C'è molta voglia da parte libica di cooperare e stringere accordi, secondo il premier italiano. E c'è molta attesa da parte delle imprese italiane con progetti avviati e altri che stanno progredendo ma necessitano di un cessate il fuoco duraturo. Questo significa che i combattenti e i mercenari, i siriani, i russi e i turchi devono andare via dalla Libia. «Solo questa – aggiunge Draghi -.è la strada per cui la Libia può iniziare la ricostruzione del Paese. La data delle elezioni di dicembre segna la demarcazione tra lo stato del caos e una società più ordinata ma c'è fiducia in questo governo».

Clima: a Glasgow cominceremo a sigillare impegni

L'Italia insieme al regno Unito copresiederà il vertice Cop 26 di Glasgow in novembre. Il G7 ha già assunto molti impegni, dice Draghi, ma la Cop 26e comincerà a sigillare alcuni di questi impegni sia in termini di riduzione emissioni che finanziamento nella lotta al cambiamento climatico. Si tratta, ha aggiunto il premier italiano, di spese importanti che ammontano a 390 miliardi di dollari l'anno e secondo alcune stime saranno nei prossimi anni 9 tra i 10 Paesi più colpiti saranno quelli a basso e medio reddito. Non c'è tempo per trovare un'alternativa sostenibile ai fossili e per questo i cambiamenti andranno fatti entro i prossimi 10 anni. Obiettivi che richiedono coerenza nelle politiche energetiche nazionali e se non c'è l'evidenza che anche altri Paesi stanno facendo progressi si comincerà ad applicare una tassa che aggiusti la differenza dei costi di produzione per penalizzare chi usa energie fossili ma questo, avverte Draghi «è il primo passo per il protezionismo».