Draghi, governatore al servizio dell’economia e della società di Domenico Bodega

Esattamente un mese fa la Banca centrale europea ha consolidato la sua politica monetaria quale robusto strumento di contrasto alle contrazioni del ciclo economico dell’Eurozona. Il presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, ha definito un piano di stimoli monetari all’economia destinati a durare nei prossimi anni, senza attribuire limiti temporali alla nuova fase espansiva: il rinnovato programma di acquisto di titoli sul mercato ha durata indefinita, i tassi d’interesse rimarranno sui livelli attuali fino a quando la convergenza del tasso d’inflazione verso l’obiettivo del 2% non sarà raggiunta, «in linea con il proprio impegno simmetrico sull’obiettivo d’inflazione».

Sono decisioni che comprendono premesse di valore precise, che rispecchiano appieno la capacità e la disponibilità ad assumere, ancora una volta, tutte le misure necessarie per garantire la sopravvivenza dell’unione monetaria europea e il futuro economico dell’Eurozona.

Ora Mario Draghi lascia spazio a Christine Lagarde, alle proposte di revisione del quadro istituzionale europeo che prevedono regole più flessibili e più favorevoli alla crescita e, soprattutto, una politica fiscale espansiva.

Oggi, alle 11.30 nell’aula magna, l’Università Cattolica del Sacro Cuore attribuisce a Draghi la laurea honoris causa in Economia quale «riconoscimento alla rilevanza della sua opera di governatore della Banca d’Italia e del ruolo decisivo di presidente della Banca centrale europea. Conoscenza e azione, studio teorico al servizio della società».

La personalità di Mario Draghi si è distinta in una situazione economica eccezionale caratterizzata da livelli assai elevati d’incertezza e di ambiguità, quando i risultati non potevano essere facilmente misurati o quantificati, quando le modalità e gli strumenti per raggiungere gli obiettivi attesi di stabilità e d’integrazione non erano ben conosciuti e i rapidi cambiamenti nel contesto sociale e istituzionale creavano forti pressioni su decisioni e risultati.