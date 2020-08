Draghi ha ragione: più sviluppo per formazione e lavoro in italia di Alessandro Rosina

Il futuro non può essere rubato: prima o poi arriva. Ciò che fa la differenza è la qualità del futuro, che dipende dalle scelte, individuali e collettive, che facciamo oggi. Nell’intervento alla giornata inaugurale del Meeting per l’amicizia fra i popoli, Mario Draghi ha messo efficacemente in evidenza come la «ricostruzione delle economie europee» dopo l’impatto della pandemia possa essere colta come «occasione per disegnare un futuro comune».

L’Europa ha deciso di lasciar da parte la linea della austerity e di scommettere sulla possibilità di aprire una nuova stagione di sviluppo. Sta ora ad ogni Paese membro mettere responsabilità nelle scelte da fare. Una responsabilità prima di tutto nei confronti delle generazioni future. Anche questa è un’attenzione nuova rispetto alla crisi del 2008-13, dalla quale le nuove generazioni sono uscite con percorsi formativi e professionali più fragili, come risulta anche dalle analisi dell’ultimo “Rapporto giovani” dell’Istituto Toniolo.

Non si tratta solo di solidarietà. Questa nuova strategia, se ben interpretata, va a favore anche dell’Europa stessa che ha forte convenienza che un grande Paese come l’Italia torni a crescere, diventi meno instabile, possa tener sotto controllo il debito pubblico, non allarghi ulteriormente gli squilibri demografici.

La responsabilità richiamata deve però unirsi alla consapevolezza che le vere risorse per la crescita e il benessere di un Paese sono le persone. Quello che alla fine conterà non è quanti soldi riusciremo a spendere, accontentando l’accontentabile, ma quanto avremo migliorato la condizione delle persone, legando due elementi cruciali: la capacità di essere progettuali e operare scelte, con la capacità di essere attivi e produttivi nel mondo del lavoro. L’Italia è una delle economie mature avanzate in cui maggiormente le scelte risultano bloccate. Deboli sono le scelte formative, frenata è la scelta di uscita dalla famiglia di origine, rinviata continuamente quella di formare una propria famiglia e avere figli. Ma grande disorientamento regna anche su come muoversi all’interno del mercato del lavoro, sia sul lato della domanda che dell’offerta, con conseguente disallineamento che produce costi per tutti. Per poi arrivare alle scelte sospese sugli investimenti da parte delle aziende e su come utilizzare il risparmio privato da parte delle famiglie. Queste decisioni inceppate frenano sia il benessere personale che la partecipazione alla produzione di valore sociale ed economico.

Il secondo aspetto che ha bisogno di un forte salto di qualità è la possibilità dei cittadini di essere attivamente inclusi e valorizzati al meglio delle proprie capacità all’interno del sistema produttivo. Le aziende italiane hanno bisogno di crescere e diventare ancor più competitive nello scenario internazionale. Anche quando si dice che è indispensabile rendere più moderna ed efficiente la dotazione infrastrutturale del Paese, compresa la banda ultra larga, l’obiettivo non è favorire chi si occuperà direttamente di tali opere ma mettere tutti nelle condizioni di lavorare (ma anche comunicare, acquistare, spostarsi) meglio, riducendo le distanze territoriali e sociali.