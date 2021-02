Draghi incassa l’apertura di Conte che può convincere gli scettici di M5S. Il sì di Berlusconi, le incertezze di Lega e Fdi Primo giorno di consultazioni per il premier incaricato. Il leader del Pd Zingaretti: daremo il nostro contributo ma noi e il partito di Salvini alternativi. Il centrodestra andrà diviso alle consultazioni. I numeri della possibile maggioranza di «salvezza nazionale»

Primo giorno di consultazioni per il premier incaricato. Il leader del Pd Zingaretti: daremo il nostro contributo ma noi e il partito di Salvini alternativi. Il centrodestra andrà diviso alle consultazioni. I numeri della possibile maggioranza di «salvezza nazionale»

A 24 ore dall’incarico accettato al Quirinale, la strada di Mario Draghi alle prese con la sua prima sfida politica sembra assestarsi. Anche se non sono ancora chiari i numeri della base parlamentare su cui potrà godere il suo esecutivo, le molte aperture registrate nella prima giornata di consultazioni preludono a un perimetro parlamentare molto più ampio di quello che sosteneva il Conte due. Si delinea una maggioranza di «salvezza nazionale» con un governo di tutti, salvo poche eccezioni (Fratelli d’Italia e un pezzo della sinistra).

Il Colle apprezza e registra un moderato ottimismo sulla possibilità di una soluzione della crisi. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella non ha posto paletti temporali: ci sarà, come riferito da Maurizio Lupi, un secondo giro di consultazioni. Il primo terminerà sabato, quando gli ultimi ad essere ricevuti saranno i Cinque Stelle.

L’apertura di Berlusconi

Dopo il Pd e Italia viva che hanno detto sì a un governo guidato da Draghi, mentre sfilavano davanti al premier incaricato i piccoli gruppi parlamentari di Camera e Senato, è stato soprattutto Forza Italia, venuta allo scoperto dopo la benedizione di Silvio Berlusconi,a dare una spinta sui consensi al possibile gobverno Draghi. «È una personalità di alto profilo istituzionale», rimarca l’ex premier che domani 5 febbraio incontrerà personalmente Draghi, alle consultazioni. E va oltre: attorno all’ex presidente della Banca centrale europea, si può «tentare di realizzare l’unità sostanziale delle migliori energie del Paese». Quanto basta per arricchire la platea di deputati e senatori pro Draghi ma anche per segnare la distanza da Lega e Fratelli d’Italia. Non a caso i tre partiti del centrodestra andranno alle consultazioni divisi.

Lega al bivio, il no di Fratelli d’Italia

La Lega è ancora in bilico ma segnata dall’endorsement inequivocabile di Giancarlo Giorgetti che da anni conosce e stima l’ex governatore della Banca d’ITalia: «Draghi è un fuoriclasse come Ronaldo. Uno come lui non può stare in panchina», è la metafora che sceglie il numero due del partito. Ma fra i parlamentari leghisti nessuno si sbottona. La partita è in mano al segretario, Matteo Salvini e la presenza della Lega in un nuovo esecutivo resta un’incognita.

Ferma sul no Giorgia Meloni: «Il mio no non è un no alla figura di Mario Draghi - ha chiarito la leader di Fratelli d’Italia -. Io non sono d’accordo sul metodo e sulla scelta del presidente della Repubblica che, secondo me, avrebbe dovuto sciogliere le Camere».