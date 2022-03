Caro energia, Draghi: intervenire subito a difesa potere acquisto famiglie

Ascolta la versione audio dell'articolo

La sfida per l’Ue più urgente nell’ambito della crisi in Ucraina è l’energia. È qui che si delinea un fronte del Mediterraneo per “dare la linea” sul dossier, in primo luogo per sostenere il potere d’acquisto delle famiglie, soprattutto le più vulnerabili, e le imprese. Perché è proprio in questo ambito che occorre intervenire, subito, per sostenere la ripresa economica.

Per “coordinare” le posizioni in vista del Consiglio Ue del 24 e 25 marzo il presidente del Consiglio Mario Draghi ha incontrato a Villa Madama lo spagnolo Pedro Sanchez, il portoghese Antonio Costa e in collegamento il greco Kyriakos Mitsotakis.

Nella strategia di Palazzo Chigi l’azione nazionale deve andare di pari passo con le scelte comunitarie che, nella visione italiana - condivisa dagli altri leader del “fronte” del Mediterraneo - devono contemplare un tetto europeo al prezzo del gas, oltre alla separazione del prezzo del gas da quello dell’energia elettrica.

«Lo scopo dell’incontro di oggi è avere un approccio comune in vista del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo», ha spiegato Draghi, in occasione della conferenza stampa al termine dell’incontro. «La sfida dell’energia va oltre all’emergenza della guerra», ha ricordato. «Abbiamo molte sfide comuni a cui vogliamo trovare risposte comuni insieme a tutti gli altri parter dell’Unione europea. La sfida più urgente argomento di questo incontro è quella dell’energia. L’invasione ucraina ha aperto un periodo di forte volatilità sui mercati delle materie prime che si è aggiunta ai rincari. Una gestione comune del mercato dell’energia conviene a tutti».

«Occorre una risposta europea, e l’incontro di oggi dimostra che i nostri paesi vogliono essere protagonisti di questa risposta europea». Il presidente del Consiglio ha sottolineato che nei prossimi anni l’Europa ha davanti investimenti molto significativi, che i paesi non possono affrontare singolarmente.