Draghi: energia e auto, pacchetto da 8 miliardi senza extra-deficit

«Interveniamo in maniera strutturale per aumentare la produzione di gas italiano e per velocizzare e semplificare l’installazione di impianti di energia rinnovabile», ha detto il premier Mario Draghi nel corso della conferenza stampa al termine del Cdm che ha varato interventi contro il caro bollette, per l’automotive e per dare una stretta alle frodi sui bonus. «Nessuno scostamento di bilancio per l’intervento sul caro bollette. In campo ci sono 8 miliardi». L’obiettivo del governo, ha ribadito Draghi, «è quello di rilanciare la crescita, una crescita sostenuta, equa e sostenibile, ma bisogna anche affrontare il problema del mercato del lavoro e della precarietà».

«Conto sul Parlamento e sulle forze politiche»

«Conto sul Parlamento e le forze politiche», ne ho «massimo rispetto», ha chiarito Draghi, dopo la giornata di tensione di ieri in cui il premier non ha nascosto la sua irritazione per l’atteggiamento della maggioranza, ha strigliato i partiti ed è salito al Colle per parlare con il capo dello Stato Sergio Mattarella. Mentre Draghi spendeva il suo prestigio internazionale annunciando la visita a Mosca per mediare e favorire l’incontro fra il leader russo Vladimir Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nella notte il governo era andato sotto quattro volte sugli emendamenti al Milleproroghe. «Ieri ho semplicemente ricordato quello che è il mandato del governo, creato dal presidente della Repubblica, per affrontare certe emergenze e conseguire certi risultati», ha detto il presidente del consiglio. «Avete visto che bravi ministri che ho? Ho un bellissimo governo», ha scherzato il premier.

Ucraina: «L’ambizione è portare Putin e Zelensky allo stesso tavolo»

Rispondendo a un domanda sui venti di guerra fra Ucraina e Russia il premier ha detto che «l’ambizione è portare Putin e Zelensky allo stesso tavolo». E ha detto che «il colloquio è stato chiesto a Putin», anche se non c’è ancora una data. Il premier ha sottolineato l’importanza di tenere aperte tutte le possibilità di dialogo. Ha ricordato che nel pacchetto di sanzioni allo studio della Ue «i punti di vista dell’Italia sono tenuti in conto». Il gas russo? Rispetto alla Russia «l’Italia è pienamente allineata alla posizione degli altri Paesi. É vero - ha spiegato - che stiamo discutendo con l’Ue le sanzioni, nel corso di queste discussioni abbiamo fatto presente il nostro punto di vista. Devono essere concentrate su settori che devono essere ristretti, senza comprendere l’energia, e devono essere proporzionate. L’Italia ha fatto presente i propri punti di vista».



Economia in fase di rallentamento, ripresa influenzata dai rischi geopolitici

«L’economia è ancora in fase di rallentamento in Europa, ma dovrebbe riprendere spedita dal secondo trimestre di quest’anno, ma i rischi geopolitici potranno influenzarla». Ha aperto così la conferenza stampa il premier Mario Draghi, al termine del Consiglio dei ministri che ha varato all’unanimità le misure per contrastare il caro bollette e le correzioni al superbonus.

Situazione sanitaria in miglioramento

Parlando delle restrizioni in atto per contrastare il Covid, Draghi ha detto: «Voglio uscire al più presto possibile. Quindi anche limitare le restrizioni al più presto possibile, non abbiamo una road map specifica, ma è questione di giorni in modo da eliminare ogni incertezza. É importante per le famiglie e le imprese». Ha ricordato che le misure sono state adottate con scienziati, non da «politici inventati esperti». «La situazione sanitaria continua a migliorare», ha osservato il premier, la «campagna di vaccinazioni va avanti spedita, grazie a Figliuolo e agli italiani. Ne usciamo perché ci siamo vaccinati».