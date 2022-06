Draghi interviene alla Camera. Fico annuncia in aula la nascita di «Insieme per il futuro», il gruppo di Di Maio

I punti chiave Manca ancora il capogruppo di Insieme per il Futuro

Dopo il Senato, il presidente del Consiglio Mario Draghi è intervenuto alla Camera per le comunicazioni sul prossimo Consiglio europeo. Draghi ha replicato l’intervento effettuato a Palazzo Madama. Nelle comunicazioni, in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno a Bruxelles, il premier tra l’altro ha evidenziato come «l’Italia continuerà a lavorare con l’Unione europea e i nostri partner del G7 per sostenere l’Ucraina, ricercare la pace, superare questa crisi». «Questo è il mandato che il governo ha ricevuto dal Parlamento, da voi - ha ribadito Draghi -. Questa è la guida per la nostra azione».

Sul tema caro energia il presidente del Consiglio ha spiegato che «per frenare l’aumento generale dei prezzi e tutelare il potere d’acquisto dei cittadini, è essenziale agire anche - e voglio sottolineare anche, non è solo questo il modo di reagire, ce ne saranno anche altri - alla fonte del problema e contenere i rincari di gas ed energia».

Il presidente Roberto Fico ha annunciato la costituzione del gruppo Insieme per il Futuro, la nuova componente che fa capo al ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio e di cui fanno parte tutti i deputati che hanno lasciato il Movimento Cinque Stelle. Fico ha richiamato all’ordine alcuni deputati di Alternativa che al termine delle comunicazioni del premier hanno esposto in aula dei cartelli con scritto “Stop invio armi”.

Non si sa ancora chi sia il capogruppo di Insieme per il futuro alla Camera. Il nome del presidente di gruppo non è stato infatti comunicato da Fico all’Assemblea di Montecitorio nel leggere i nomi dei deputati che hanno aderito alla formazione di Luigi Di Maio. Fonti parlamentari riferiscono che il tema sia stato oggetto di una riunione notturna nella quale non si sarebbe trovato ancora un accordo su un nome.