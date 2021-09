Draghi: «L’economia continua a crescere, sui vaccini a fine settembre saremo all’80%»

2' di lettura

Vaccini, scuola, economia, politica estera. «L’economia continua a crescere». Ma non bisogna compiacersi delle cifre di crescita dell’economia, «perchè il nostro prodotto è caduto come non si vedeva da decenni. É un rimbalzo, chi è caduto di più rimbalza di più». Lo ha detto il premier Mario Draghi facendo il punto sull’azione di governo, nel corso della conferenza stampa trasmessa in diretta dalla Sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio. «La vera sfida - ha detto - sarà riuscire a mantenere il tasso di crescita considerevolmente più elevato di quanto fosse prima della pandemia, è lì che si vede la capacità dell’economia italiana di diventare strutturalmente più solida».

Agenda di governo fitta di riforme: la priorità è il lavoro

«Sulle riforme - ha detto poi il premier - il governo ha un’agenda molto fitta, dalla concorrenza alla giustizia. Poi dovremo affrontare il problema fondamentale delle politiche attive del lavoro. É prevedeibile che molti settori dovranno risttrutturarsi».

L’80% di vaccinati a fine settembre

«La campagna vaccinale procede spedita, l’80% di vaccinati entro settembre», «Bisogna vaccinarsi». Ringrazia i giovani «che hanno dato un’adesione massiccia alla vaccinazione». Cosa che ci permette di «affrontare l’apertura delle scuole con meno incertezze». Offre piena solidarietà Vaccinarsi, ha detto, «é un atto verso se stessi, di solidarietà verso gli altri, di protezione della propria famiglia, con tutte le persone con cui si viene a contatto». Il governo, ha detto, «non ha passeggiato durante l’estate».

Aggressioni vigliacche contro giornalisti e medici

«Voglio esprimere la mia piena solidarietà - ha detto Draghi - a chi è stato vittima di aggressioni nel corso di queste manifestazioni no vax, no pass. Si tratta di una violenza particolarmente odiosa, vigliacca, nei confronti di chi fa informazione e di chi è in prima linea nella lotta alla pandemia