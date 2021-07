Draghi: «L’economia è ripartita, ma la pandemia non è finita. Il governo continuerà a sostenere i lavoratori»

4' di lettura

«L’economia e l'istruzione sono ripartite. Dobbiamo però essere realistici. La pandemia non è finita. Anche quando lo sarà, avremo a lungo a che fare con le sue conseguenze. Una di queste è il debito». Lo ha detto il premier Mario Draghi, intervenendo alla cerimonia di chiusura dell’anno accademico dell’Accademia dei Lincei. Il premier ha ricordato che la crisi economica iniziata lo scorso anno «non ha precedenti nella storia recente. Si è trattato di una recessione causata in gran parte da decisioni prese consapevolmente dai governi.

Per prevenire una diffusione catastrofica del virus abbiamo dovuto imporre restrizioni che hanno portato alla chiusura di molti settori dell'economia».



Il governo continuerà a sostenere i lavoratori

«Il reinserimento dei lavoratori dopo i traumi della crisi non è immediato. Il governo continua a sostenerli, come ha fatto in questi due anni», ha sottolineato Mario Draghi. La Banca centrale europea, ha detto il presidente del Consiglio, «ha stimato che in assenza del sostegno pubblico, le famiglie nei Paesi della zona euro avrebbero perso, in media, quasi un quarto del loro reddito da lavoro. Grazie all'intervento statale, questa perdita è stata del 7 per cento». Il premier ha ricordato che il « costo della scelta di avere una recessione invece di una depressione è stato il debito». Ha sottolineato che «molte imprese che hanno dovuto fermarsi, non lo hanno fatto per colpa loro, ma perché glielo ha imposto il governo.Avevamo noi, come collettività, un interesse a mantenere intatta la loro capacità produttiva e a preservare i loro posti di lavoro. L’unico modo per tenere le aziende sul mercato era dare loro fondi per compensare almeno in parte la perdita di fatturato e aiutarle a preservare i posti di lavoro».



Migliorare la partecipazione al mercato del lavoro di giovani e donne

É necessario «migliorare la partecipazione al mercato del lavoro di giovani e donne. Perché se è vero che non si può avere coesione sociale senza crescita, è anche vero che non si può avere crescita senza coesione sociale. I giovani sono i più esposti alle fragilità della nostra economia. Al sud, circa uno su tre non studia e non lavora.

Favorire la transizione scuola-lavoro: potenziare istituti tecnici e professionali

È importante, ha detto Draghi, «favorire la transizione fra scuola e lavoro. Occorre dotare le scuole di programmi che permettano agli studenti di investire presto su competenze specifiche, in linea con i loro talenti e le loro aspirazioni.In questo senso, bisogna potenziare gli istituti tecnici e professionali e rafforzare il loro legame con il mercato del lavoro, perché l'offerta di capitale umano specializzato risponda velocemente alla domanda da parte delle imprese. E dobbiamo rafforzare l'insegnamento delle materie cosiddette “Stem” – scienza, tecnologia, ingegneria e matematica - per portare più giovani a scegliere percorsi scientifici per la loro carriera professionale».

Aiutare le donne a lavorare e progredire nelle carriere

Le donne, ha sottolineato il premier, «si trovano spesso a sopportare la maggior parte del carico assistenziale all'interno delle famiglie». E durante la fase più acuta della pandemia hanno sofferto «le conseguenze delle restrizioni sanitarie più degli uomini.Occorre sopperire alla mancanza di asili nido e alla carenza di strutture per la cura degli anziani.Questo non solo aiuterà le donne che devono entrare nel mercato del lavoro, ma anche quelle già inserite a progredire nelle loro carriere».