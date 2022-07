Draghi: nuovo patto sociale anti-inflazione, pronti a intervenire sul cuneo fiscale. No agli ultimatum

Il confronto con i sindacati

«Nella riunione di oggi - ha riferito Draghi - abbiamo stabilito prima di tutto un metodo di lavoro: prevediamo incontri su una serie di temi, l’energia prima di tutto, la trasformazione di settori produttivi importanti, come automotive e acciaio, poi il Pnrr, su cui esiste un tavolo permanente ma si vuole renderlo più attivo e importante, e poi la legge di bilancio. Ma anche un tavolo sul precariato, alla luce degli ultimi dati emersi negli ultimi giorni».

Evasione fiscale non va usata come entrata



«Noi non abbiamo mai usato l’evasione fiscale come possibilità di entrata e non ne abbiamo parlato stamattina. L’evasione va perseguita per se stessa, non può essere utilizzata in anticipo rispetto a quando viene incassata» ha detto Draghi.

Non c’è governo senza M5s né nuovo esecutivo Draghi



Quanto alla tenuta politica della maggioranza Draghi ha speigato: «Ho già detto che per me non c’è un governo senza M5s e non c’è un governo Draghi altro che l’attuale, questa è la situazione».