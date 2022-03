Draghi: «L’Italia non è in recessione, affrontare le strozzature»

In Cdm la prossima settimana la roadmap dell’uscita dalla pandemia

Un’uscita dalla pandemia step by step, con una roadmap che allarghi le maglie in sicurezza, senza rischi per la salute. Arriverà in Consiglio dei ministri la settimana prossima la ’strategia’ già annunciata dal premier Mario Draghi nelle settimane scorse. Lasciarsi la pandemia alle spalle sarà graduale e sarà definito un perimetro dove allargare le maglie per date stabilite.

Dal 1° aprile via le mascherine all’aperto e stadi al 100%

Dal 1° aprile negli spazi conviviali all’aperto dovrebbero venir meno le mascherine e la capienza di pubblico negli stadi risalire al 100%: queste tra le prime concessioni nell’immediato. Ancora all’esame se tenere ancora le mascherine nei locali al chiuso. Uno dei nodi più difficili da sbrogliare, l’obbligo di super green pass per gli over 50 nei luoghi di lavoro: M5S e Lega sarebbero per un superamento immediato della misura, consentendo di recarsi a lavoro anche se non vaccinati ma in possesso dell’esito di tampone negativo, mentre Palazzo Chigi e il ministero della Salute sarebbero favorevoli ad allungare ancora un po’ l’obbligo.