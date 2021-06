Draghi: «L’Italia riparte, la ripresa sarà più sostenuta delle proiezioni Ue. La fiducia sta tornando»

5' di lettura

Ripresa economica, pandemia, vaccini, migrazioni e temi di politica estera, come i rapporti con Turchia e Russia e le crisi in Etiopia e nel Sahel. Sono i temi in agenda illustrati dal premier Mario Draghi alla Camera, nel corso delle comunicazioni al Parlamento in vista del Consiglio europeo del 24 e 25 giugno. Alle 15 la replica al Senato. «Il mio intervento di oggi - ha detto Draghi - intende rendervi partecipi degli argomenti in discussione nel Consiglio Europeo di questa settimana». L'interlocuzione con il Parlamento, ha ricordato il premier «è essenziale per meglio definire la posizione del nostro Paese su temi di grande rilevanza per la vita dei nostri cittadini e delle nostre istituzioni».

L’Italia riparte

La situazione economica europea e italiana è in forte miglioramento, ha detto il premier Draghi. «Secondo le proiezioni della Commissione europea, nel 2021 e nel 2022 l'Italia crescerà rispettivamente del 4,2% e del 4,4%, come l'Ue nel suo complesso. Molti degli indicatori che abbiamo a disposizione ci indicano che la ripresa sarà ancora più sostenuta». Draghi ha sottolineato che gli ultimi dati sulla fiducia di imprese e consumatori, riferiti al mese di maggio, sono «in marcato aumento». Si registra per le imprese, una forte accelerazione rispetto alla tendenza positiva degli ultimi mesi, «ed è il dato più alto da febbraio 2018. Anche il commercio estero è ripartito». Le esportazioni «sono cresciute notevolmente non solo rispetto all'anno scorso – quando il loro livello era stato eccezionalmente basso – ma anche rispetto a due anni fa, segnando un +7,4%».

Sempre ad aprile, l'indice della produzione industriale è aumentato dell'1,8% rispetto a marzo. «La fiducia, insomma, sta tornando», ha detto Draghi.

Loading...

La crescita alta consentirà ridurre rapporto debito/pil



«Raggiungere tassi di crescita notevolmente più alti di quelli degli ultimi decenni - ha sottolineato il premier - ci permetterà anche di ridurre il rapporto tra debito e prodotto interno lordo, che è aumentato di molto durante la pandemia. E ci consentirà di creare nuovi lavori, fondamentali per affrontare le transizioni, come quella digitale e quella ambientale».

I rischi sul fronte epidemiologico

Il premier ha parlato dei rischi che comport la situazione epidemiologica che, «sebbene in forte miglioramento, deve essere monitorata con attenzione» ha detto Draghi puntando l’obiettivo sulla necessità di «tenere sotto controllo l'emergere e il diffondersi di nuove e pericolose varianti, che possono rallentare il programma di riaperture e frenare consumi e investimenti». Nel suo intervento il premier Draghi ha parlato dei rischi legati alle varianti, e in particolare alla cosiddetta “variante Delta”, che «ci impongono di procedere nella campagna vaccinale con la massima intensità». Il premier ha ricordato alcuni numeri : la scorsa settimana in tutta l'Ue abbiamo registrato circa 90mila casi e ci sono stati 2.600 decessi dovuti al Covid-19, mentre due mesi fa, i casi erano circa un milione a settimana e i decessi settimanali erano sei volte quelli attuali. «Questo miglioramento è merito della campagna vaccinale che procede in modo spedito». Nell’Unione europea più di metà della popolazione adulta ha ricevuto almeno una dose di vaccino, in Italia la quota è quasi del 60% e circa il 30% della popolazione adulta ha completato l’intero ciclo di vaccinazione.



Il pericolo inflazione

Il secondo potenziale pericolo, ha sottolienato il presidente dei consiglio dei ministri, «è l'inflazione, che nell'area euro ha raggiunto il 2% a maggio dopo l'1,6% ad aprile». C'è largo consenso che, a oggi, «questo aumento sia temporaneo perché legato a un recupero della domanda, a strozzature dell'offerta e a effetti contabili». Draghi ha sottolineato come l'inflazione cosiddetta “core”, che esclude le componenti più variabili come l'energia, rimane molto bassa nella zona euro, anche se è in crescita negli Stati Uniti. Ma l’attenzione deve restare alta, «affinché le aspettative di inflazione restino ancorate al target di medio termine.E dobbiamo monitorare il rischio di una divergenza tra l'economia della zona euro e quella statunitense, e le implicazioni che questa avrebbe per la politica monetaria della Bce e della Federal Reserve».