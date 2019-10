Draghi: politica Bce ultra-accomodante a lungo. Qe al via il 10 novembre

Via agli acquisti di titoli dal 10 novembre

Il Consiglio direttivo si attende che i tassi di interesse di riferimento si mantengano su livelli pari o inferiori a quelli attuali «finché non vedrà le prospettive di inflazione convergere saldamente su un livello sufficientemente prossimo ma inferiore al 2% nel suo orizzonte di proiezione e tale convergenza non si rifletterà coerentemente nelle dinamiche dell'inflazione di fondo». Confermate anche le indicazioni sul Qe che partirà al ritmo di 20 miliardi di euro al mese dal 10 novembre. «Il Consiglio direttivo - si legge nel comunicato - si attende che proseguiranno finché necessario a rafforzare l'impatto di accomodamento dei suoi tassi di riferimento e che termineranno poco prima che inizierà a innalzare i tassi di riferimento».

Il Consiglio direttivo infine intende continuare a reinvestire, integralmente, il capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro del programma di acquisto di titoli per un prolungato periodo di tempo successivamente alla data in cui inizierà a innalzare i tassi di interesse di riferimento «e in ogni caso finché sarà necessario per mantenere condizioni di liquidità favorevoli e un ampio grado di accomodamento monetario».

I Governi con i conti in ordine spendano di più

Draghi ha ribadito per l’ennesima volta l’invito ai governi che se lo possono permettere di adottare politiche di bilancio espansive. Questo non vale invece per i Paesi con un alto debito, che «devono perseguire politiche economiche prudenti e rispettare gli obiettivi strutturali».



Dai tassi negativi più benefici che danni

Draghi ha anche difeso la scelta della bce di adottare tassi negativi sulle riserve delle banche europee. Una decisione controversa, dopo che alcuni istituti di credito hanno scaricato i costi dei tassi negativi sui correntisti o hanno annunciato di volerlo fare (è il caso di UniCredit in Italia per i conti oltre il milione di euro). I benefici comportati dall'introduzione dei tassi negativi, ha detto Draghi, sono stati nettamente superiori agli effetti collaterali. «L'Fmi non ha detto che i tassi negativi non sono stati efficaci - ha detto Draghi - in realtà la valutazione è stata complessivamente positiva e per noi è molto positiva. I tassi negativi hanno stimolato l'economia e l'occupazione. Semmai l'Fmi ha guardato all'orizzonte di lungo periodo ma è qualcosa che monitoriamo con attenzione ed è per questo che a settembre abbiamo introdotto un sistema a due livelli per la remunerazione dei depositi».

Il mio futuro? Chiedete a mia moglie

Diversi giornalisti hanno chiesto a Draghi di tratteggiare un bilancio dei suoi 8 anni di presidenza e dell’eredità da lasciare a Christine Lagarde. «Se c’è una cosa di cui vado orgoglioso - ha risposto - è che ho sempre cercato di perseguito il mandato nel miglior modo possibile. Mai arrendersi». «L’esperienza come presidente della Bce è stata intensa, profonda e affascinante», ha detto. Quanto al futuro, anche in merito a un eventuale ruolo come presidente della Repubblica, Draghi ha risposto: «Non lo so, chiedete a mia moglie, spero almeno che lei lo sappia».