Tetto Ue a prezzo del gas, decisione slitta a ottobre. Draghi: dipendenza da Mosca scesa al 25%

«Gli stoccaggi vanno molto bene, la dipendenza da gas russo è scesa a 25%». Il presidente del Consiglio Mario Draghi è intervenuto a Bruxelles in conferenza stampa al termine del Consiglio europeo e ha affrontato il nodo energia. «Le misure che si stanno pensando in Italia - ha affermato - assicurano che non vi sia emergenza durante l’inverno». «Il quadro, grazie alla ricerca di altri fornitori, vede l’Italia in buona posizione - ha aggiunto Draghi -. Di un meccanismo di ristoro per chi è più colpito dalle sanzioni ne abbiamo parlato. Ci sono molte asimmetrie», su impegno militare, flussi di rifugiati o energie, ha spiegato ancora il premier. «Ma non sono asimmetrie a senso unico, non siamo solo noi colpiti da queste», ha aggiunto.

Al centro dell’attenzione la corsa dei prezzi. «Nell’area dell’euro, soprattutto a causa dei prezzi dell’energia e dell’inflazione, le previsioni sono di un rallentamento un po’ in tutti i Paesi. Noi - ha sottolineato - siamo impegnati a proteggere e sostenere il potere d’acquisto degli italiani. È importante ed essenziale per tanti aspetti uno dei quali è la pace sociale, la pace industriale». «È mia intenzione convocare le parti sociali al più presto, tra una settimana, quindici giorni», ha continuato il capo dell’esecutivo.

Inflazione da energia si espande, Ue agisca subito

Secondo Draghi, bisogna «agire subito sui prezzi dell’energia perché sta succedendo che da un’inflazione che dipendeva sostanzialmente dall’energia ora dipende anche da altre cose. Questi aumenti si spargono e diventano aumenti di altre merci».

Tetto al prezzo del gas, decisione slitta a ottobre

Una decisione sull’imposizione di un tetto ai prezzi del gas non è però vicina, nonostante i tentativi dell’Italia e di altri Paesi di accelerare con un vertice straordinario in luglio. «Sui prezzi dell’energia - ha ammesso Draghi - i Paesi sono molto esitanti ad agire, ho un chiesto Consiglio straordinario sull’energia a luglio ma mi è stato fatto notare che non abbiamo ancora uno studio sul quale discutere. Ecco, ora nella risoluzione finale il Consiglio invita la Commissione a produrre questo studio entro settembre, per poi discuterne nel Consiglio di ottobre». «Non mi sento deluso da questo Consiglio - ha poi confidato -. Anzi, non mi aspettavo di poter fissare una data precisa per un rapporto completo sulla questione dell’energia: le cose si stanno muovendo, anche se magari non avvengono rapidamente come uno vorrebbe».

Se nuove azioni da Mosca Consiglio Ue straordinario

Il capo del Governo ha comunque chiarito che se ci fossero nuove azioni da parte di Mosca il Consiglio europeo è aperto all’ipotesi di un consiglio straordinario. «È stato detto in modo esplicito: non faremo passare due mesi e mezzo senza far niente nel caso in cui dovessero avvenire altre cose sul fronte dell’energia», ha detto.